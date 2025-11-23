Ворог атакував Сумщину: поранено рятувальника, пошкоджено будівлю пожежної частини. ФОТОрепортаж

Цієї ночі Росія продовжувала атакувати громади Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

За даними ОВА, у Зноб-Новгородській громаді постраждав 45-річний рятувальник.

Медики надають йому необхідну допомогу, загрози життю немає.

"Через удари ворога виникли пожежі у Шосткинській та Сумській громадах. Частину ліквідували, на окремих ділянках гасіння триває", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок атак є пошкодження нежитлових приміщень та автомобілів у трьох вищезгаданих громадах.

Удар по пожежно-рятувальному підрозділу

За даними ДСНС, уШосткинському районі внаслідок нанесеного удару по одному з населених пунктів було пошкоджено будівлю та техніку пожежно-рятувального підрозділу.

Одного рятувальника з попереднім діагнозом "акубаротравма" госпіталізовано до медичного закладу.

В іншому населеному пункті Шосткинського району через атаку російського БпЛА загорілася нежитлова будівля. Рятувальники ліквідували пожежу.

У Сумах співробітники ДСНС обстежили місце влучання. Пошкодження зафіксовано як у житловому секторі, так і в нежитловій будівлі.







