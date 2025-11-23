Ворог атакував Сумщину: поранено рятувальника, пошкоджено будівлю пожежної частини. ФОТОрепортаж
Цієї ночі Росія продовжувала атакувати громади Сумщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
За даними ОВА, у Зноб-Новгородській громаді постраждав 45-річний рятувальник.
Медики надають йому необхідну допомогу, загрози життю немає.
"Через удари ворога виникли пожежі у Шосткинській та Сумській громадах. Частину ліквідували, на окремих ділянках гасіння триває", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок атак є пошкодження нежитлових приміщень та автомобілів у трьох вищезгаданих громадах.
Удар по пожежно-рятувальному підрозділу
За даними ДСНС, уШосткинському районі внаслідок нанесеного удару по одному з населених пунктів було пошкоджено будівлю та техніку пожежно-рятувального підрозділу.
Одного рятувальника з попереднім діагнозом "акубаротравма" госпіталізовано до медичного закладу.
- В іншому населеному пункті Шосткинського району через атаку російського БпЛА загорілася нежитлова будівля. Рятувальники ліквідували пожежу.
- У Сумах співробітники ДСНС обстежили місце влучання. Пошкодження зафіксовано як у житловому секторі, так і в нежитловій будівлі.
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