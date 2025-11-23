В Чернигове 40 тысяч абонентов - без света из-за аварии
В Чернигове произошло аварийное отключение одной из подстанций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, 23 ноября без света остались около 40 тысяч абонентов.
Подробности аварии
Об инциденте сообщило "Чернігівобленерго" в своем Telegram-канале.
В сообщении компании указано: "Из-за аварийного отключения одной из подстанций в городе обесточены около 40 000 абонентов". Энергетики уточнили, что аварийные бригады уже работают на месте происшествия и ожидают восстановить электроснабжение в течение ближайших двух часов.
Позже облэнерго сообщило, что из-за повреждения в сетях оператора системы передачи вынуждены ввести дополнительные ограничения электроснабжения для потребителей южной зоны области.
Враг атаковал дронами Черниговскую область
Ранее мы писали, что в ночь на воскресенье, 23 ноября, Черниговскую область атаковали вражеские "герани". По данным ОВА, зафиксировано два прилета в Корюковке.
В Чернигове вражеский дрон попал по дачному массиву. Поврежден дом. Всего за прошедшие сутки на территории области зафиксировано 13 обстрелов - 23 взрыва.
Также мы сообщали:
- В воскресенье, 23 ноября, враг атаковал Сумскую область: ранен спасатель, повреждено здание пожарной части.
- В ночь на 23 ноября РФ нанесла удар по Краматорску: погибли молодые парни, раненые в тяжелом состоянии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль