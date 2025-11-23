В Чернигове 40 тысяч абонентов - без света из-за аварии

В Чернигове произошло аварийное отключение одной из подстанций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 23 ноября без света остались около 40 тысяч абонентов.

Подробности аварии

Об инциденте сообщило "Чернігівобленерго" в своем Telegram-канале.

В сообщении компании указано: "Из-за аварийного отключения одной из подстанций в городе обесточены около 40 000 абонентов". Энергетики уточнили, что аварийные бригады уже работают на месте происшествия и ожидают восстановить электроснабжение в течение ближайших двух часов.

Позже облэнерго сообщило, что из-за повреждения в сетях оператора системы передачи вынуждены ввести дополнительные ограничения электроснабжения для потребителей южной зоны области.

Враг атаковал дронами Черниговскую область

Ранее мы писали, что в ночь на воскресенье, 23 ноября, Черниговскую область атаковали вражеские "герани". По данным ОВА, зафиксировано два прилета в Корюковке.

В Чернигове вражеский дрон попал по дачному массиву. Поврежден дом. Всего за прошедшие сутки на территории области зафиксировано 13 обстрелов - 23 взрыва.

