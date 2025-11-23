РУС
Новости Аварийное обесточивание
764 6

В Чернигове 40 тысяч абонентов - без света из-за аварии

в Чернигове произошел блэкаут

В Чернигове произошло аварийное отключение одной из подстанций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 23 ноября без света остались около 40 тысяч абонентов.

Подробности аварии

Об инциденте сообщило "Чернігівобленерго" в своем Telegram-канале.

В сообщении компании указано: "Из-за аварийного отключения одной из подстанций в городе обесточены около 40 000 абонентов". Энергетики уточнили, что аварийные бригады уже работают на месте происшествия и ожидают восстановить электроснабжение в течение ближайших двух часов.

Позже облэнерго сообщило, что из-за повреждения в сетях оператора системы передачи вынуждены ввести дополнительные ограничения электроснабжения для потребителей южной зоны области.

Читайте также: Враг атаковал беспилотниками Днепр: горит многоэтажка, есть пострадавшие

Враг атаковал дронами Черниговскую область

Ранее мы писали, что в ночь на воскресенье, 23 ноября, Черниговскую область атаковали вражеские "герани". По данным ОВА, зафиксировано два прилета в Корюковке.

В Чернигове вражеский дрон попал по дачному массиву. Поврежден дом. Всего за прошедшие сутки на территории области зафиксировано 13 обстрелов - 23 взрыва.

Также мы сообщали:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала Запорожье: 5 человек погибли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Чернигов (962) энергетика (2847) атака (743) обесточивание (70) Черниговская область (1416) Черниговский район (121)
у нас теж електрики трансформатор підірвали ,добу сидів без світла
23.11.2025 18:34 Ответить
довиключались 3,14
23.11.2025 18:39 Ответить
Трансформери 4, скоро у кiнотеатрах.
23.11.2025 18:39 Ответить
кіна не буде електричиство скінчилось
23.11.2025 18:44 Ответить
в мене поки нема реле захисту , я поставив на вхід реле таймер на 30 сек вмикання,реле повинно прийти через 5 днів
23.11.2025 18:43 Ответить
23.11.2025 18:54 Ответить
 
 