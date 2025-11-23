Враг атаковал беспилотниками Днепр: горит многоэтажка, есть пострадавшие

В ночь на воскресенье, 23 ноября, в Днепре из-за атаки вражеских беспилотников возникли пожары в многоэтажке и частном доме. Предварительно, есть раненые.

Об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки

"Враг атаковал область беспилотниками. В Днепре возникли пожары в многоэтажке и частном доме. Предварительно, есть пострадавшие. В Васильковской громаде загорелся частный дом", - говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что детали уточняются.

Ночная атака дронами

Напомним, что вечером субботы, 22 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

