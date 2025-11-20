Росіяни влучили у склад Всесвітньої продовольчої програми ООН у Дніпрі. Знищено щонайменше 10 тисяч продуктових наборів. ФОТО

Війська Росії ввечері 19 листопада атакували місто Дніпро безпілотниками, внаслідок удару сталася пожежа та було пошкоджено склад харчової продукції Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Як пише Суспільне Дніпро з посиланням на повідомлення пресслужби програми, було знищено щонайменше 10 тис. продуктових наборів, призначених для підтримки цивільного населення біля лінії фронту. Також пошкодило харчові продукти, що зберігалися на складі й ще не були упаковані в продуктові набори.

"Всксвітня продовольча програма (ВПП) продовжує оцінювати масштаби пошкоджень. На щастя, ніхто не постраждав. За останні 18 місяців склади та транспортні засоби ВПП та наших партнерів були уражені понад 60 разів. Напади на цивільну інфраструктуру заборонені Міжнародним гуманітарним правом", – сказано в повідомленні.

Усі продуктові набори, заплановані для роздачі в листопаді, відправили на склади партнерів Всесвітньої продовольчої програми ООН, тож видача допомоги відбуватиметься за планом.

Пізніше 20 листопада стало відомо, що зайнялося приміщення, де зберігалися харчові продукти. Попередньо, загиблих й поранених немає.





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Раніше повідомлялося, що внаслідок масованого російського удару вранці 19 листопада було зафіксовано влучання в логістичний центр у Львові.

До того, ввечері 28 жовтня, Чугуїв у Харківські області зазнав близько шести влучань російських дронів, унаслідок чого були пошкоджені чотири приватні будинки та підприємство харчової промисловості.