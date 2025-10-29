Росія дронами знищила макаронний завод на Харківщині. ФОТОрепортаж

Увечері 28 жовтня Чугуїв у Харківські області зазнав близько шести влучань російських дронів, унаслідок чого були пошкоджені чотири приватні будинки та підприємство харчової промисловості.

Як пише Суспільне.Харків, зокрема, російські дрони пошкодили підприємство "Стрілець", на якому виготовляли макаронні вироби.

"Займалися виробництвом макаронних виробів. Цивільне підприємство, ніяких військових ніде не було. Виготовляли макаронні вироби, [...] склад, усе що було в складі, – лише макаронні вироби, борошно. Все знищене, підприємство знищене, працювати далі немає можливості", – сказав директор підприємства Олексій Старіков.

За його словами, на підприємстві в цей час були люди, але встигли вчасно евакуюватися в укриття.

На підприємстві будуть оцінювати збитки та після цього ухвалять рішення про відновлення.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської ракетної атаки на Київ 25 жовтня було зруйновано офіс та складський комплекс одного з найбільших дистриб'юторів ліків та медичних засобів в Україні – компанії "Оптіма-Фарм".

Також унаслідок удару балістичними ракетами по Києву в ніч на 25 жовтня було знищено виробничі потужності кавового бренду Idealist Coffee.