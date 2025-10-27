"Збитки перевищили $100 мільйонів": Російські ракети знищили офіс і склади одного з найбільших постачальників ліків в Україні

Внаслідок російської ракетної атаки на Київ 25 жовтня зруйновано офіс та складський комплекс одного з найбільших дистриб'юторів ліків та медичних засобів в Україні – компанії "Оптіма-Фарм".

Цю інформацію CFO компанії Артем Супрун підтвердив українській редакції Forbes.

"Оціночно, збитки перетнули $100 млн", – сказав Супрун.

За його словами, внаслідок ракетного удару центральний склад повністю зруйновано, офісне приміщення серйозно пошкоджене та непридатне для подальшого використання.

Площа центрального складу компанії становила близько 29 тис. кв. м.

Це вже другий удар по активам компанії у 2025 році. Як повідомлялося, 28 серпня внаслідок російської атаки були пошкоджені склади.

Спільне українсько-естонське підприємство СП "Оптіма-Фарм, ЛТД" належить Андрію Губському. Компанія працює на ринку понад 30 років і має сучасні складські комплекси та 11 філіалів по всій Україні. У 2024-му компанія мала виторг понад 69 млрд грн і входила до топ-15 найбільших компаній України.

СП "Оптіма-Фарм, ЛТД" є одним із провідних постачальників лікарських засобів і медичних товарів в Україні.

За підрахунками Антимонопольного комітету, станом на 2023 рік разом компанії "БаДМ" та "Оптіма-Фарм" контролювали 85% ринку дистриб'юції ліків в Україні.