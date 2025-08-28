Унаслідок обстрілу Києва було знищено склад одного з найбільших дистриб’юторів ліків в Україні

Унаслідок російського обстрілу Києва 28 серпня було знищено фармацевтичний склад СП "Оптіма-Фарм, ЛТД".

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Сьогодні вночі зазнав обстрілу фармацевтичний склад СП "Оптіма-Фарм, ЛТД" у місті Київ. Було знищено медикаменти та складське приміщення. На щастя, обійшлось без постраждалих", – сказано в повідомленні.

У компанії додали, що оцінка збитків та наслідків буде завершена найближчим часом.

Спільне українсько-естонське ТОВ "Оптіма Фарм, ЛТД" протягом 20 років є одним із провідних дистриб'юторів лікарських засобів і товарів медичного призначення на території України. Компанія співпрацює з понад 500 українськими й міжнародними виробниками.

Як повідомлялося, у ніч проти 28 серпня російські загарбники атакували Київ дронами та ракетами.

"Укрзалізниця" попередила про зміну в графіках і маршрутах низки поїздів унаслідок ранкового обстрілу.

Як заявив голова філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олег Головащенко, ворожий обстріл депо, яке обслуговує швидкісні потяги, вперше з 2012 року вивів з експлуатації поїзд "Інтерсіті" виробництва Hyundai, проте його планується відновити.