Унаслідок обстрілу Києва було знищено склад одного з найбільших дистриб’юторів ліків в Україні
Унаслідок російського обстрілу Києва 28 серпня було знищено фармацевтичний склад СП "Оптіма-Фарм, ЛТД".
Про це йдеться в повідомленні компанії.
"Сьогодні вночі зазнав обстрілу фармацевтичний склад СП "Оптіма-Фарм, ЛТД" у місті Київ. Було знищено медикаменти та складське приміщення. На щастя, обійшлось без постраждалих", – сказано в повідомленні.
У компанії додали, що оцінка збитків та наслідків буде завершена найближчим часом.
Спільне українсько-естонське ТОВ "Оптіма Фарм, ЛТД" протягом 20 років є одним із провідних дистриб'юторів лікарських засобів і товарів медичного призначення на території України. Компанія співпрацює з понад 500 українськими й міжнародними виробниками.
Як повідомлялося, у ніч проти 28 серпня російські загарбники атакували Київ дронами та ракетами.
"Укрзалізниця" попередила про зміну в графіках і маршрутах низки поїздів унаслідок ранкового обстрілу.
Як заявив голова філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олег Головащенко, ворожий обстріл депо, яке обслуговує швидкісні потяги, вперше з 2012 року вивів з експлуатації поїзд "Інтерсіті" виробництва Hyundai, проте його планується відновити.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль