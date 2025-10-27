Російські ракети зруйнували виробництво найбільшого виробника дріп кави в Україні. ФОТОрепортаж
Внаслідок удару балістичними ракетами по Києву в н ніч на 25 жовтня знищено виробничі потужності кавового бренду Idealist Coffee.
Про це компанія повідомила у Facebook, оприлюднивши фото наслідків удару.
"Нічна балістична атака рашистських терористів принесла чергові руйнування наших виробничих потужностей... Реальний стан справ та терміни відновлення наразі не відомі. Завчасно просимо вибачення в наших клієнтів та партнерів за затримки та вимушену непунктуальність", – зазначається у повідомленні.
Зауважимо, що 28 серпня виробництво з обсмажування кави Idealist Coffee & Co вже зазнавало російського удару, але тоді роботу вдалося оперативно відновити.
За інформацією на сайті компанії, Idealist Coffee & Co – найбільший виробник дріп кави в Україні.
Компанію у 2019 році заснував Сергій Корецький. До жовтня 2018 року він обіймав посаду гендиректора мережі WOG. З листопада 2022 року по травень 2025 року він обіймав посади директора ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта", зараз він очолює правління НАК "Нафтогаз України".
Країна ельдорадо
У цивілізованих європейських країнах держпосада і приватне збагачення повинні розділятися і не суміщаються.
Конфлікт інтересів, запобігання корупції, етичні стандарти держслужбовців - ні, не чули.
Хто вище виліз на пальму по головах - того й банани
Ще влітку ЛІДОР обіцяв іх виробляти по 250 на місяць ... а ще ж мають бути Трембіти, Паляниці, Пекло ...
Я вже давно підмітив таку дивну - як ЛІДОР зі свитою кудись чкурне за кордон - так одразу вночі по Києву прилітає!