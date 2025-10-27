Російські ракети зруйнували виробництво найбільшого виробника дріп кави в Україні. ФОТОрепортаж

Внаслідок удару балістичними ракетами по Києву в н ніч на 25 жовтня знищено виробничі потужності кавового бренду Idealist Coffee.

Про це компанія повідомила у Facebook, оприлюднивши фото наслідків удару.

"Нічна балістична атака рашистських терористів принесла чергові руйнування наших виробничих потужностей... Реальний стан справ та терміни відновлення наразі не відомі. Завчасно просимо вибачення в наших клієнтів та партнерів за затримки та вимушену непунктуальність", – зазначається у повідомленні.

Зауважимо, що 28 серпня виробництво з обсмажування кави Idealist Coffee & Co вже зазнавало російського удару, але тоді роботу вдалося оперативно відновити.

За інформацією на сайті компанії, Idealist Coffee & Co – найбільший виробник дріп кави в Україні.











Компанію у 2019 році заснував Сергій Корецький. До жовтня 2018 року він обіймав посаду гендиректора мережі WOG. З листопада 2022 року по травень 2025 року він обіймав посади директора ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта", зараз він очолює правління НАК "Нафтогаз України".