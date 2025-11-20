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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне атаковали Днепр и три района Днепропетровщины: погибла женщина, мужчина - в тяжелом состоянии. ФОТО

В течение дня 20 ноября российские войска обстреливали населенные пункты Никопольского, Павлоградского и Синельниковского районов Днепропетровщины. Вечером взрывы раздавались в Днепре.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

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Взрывы в Днепре

Громко было в Днепре. В результате вражеской атаки разбиты окна в двух многоэтажках.

Никопольский район

В течение дня агрессор обстреливал Никопольский район артиллерией и FPV-дронами. Целился по Никополю, Марганецкой и Мировской громадам.

Обстрелы Никопольщины

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Вследствие обстрелов повреждены 2 частных дома.

Обстрелы Никопольщины

Павлоградский район

По Юрьевской громаде Павлоградского района российская армия наносила удары беспилотниками.

В результате вражеских атак пострадал 33-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Кроме того, разрушена инфраструктура.

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Синельниковский район

В Синельниковском районе враг атаковал Покровскую громаду. Применил КАБы.

"К сожалению, погибла 85-летняя женщина. Соболезнования родным и близким", - отметил глава ОГА.

Возник пожар. Повреждены около десятка частных домов, магазин, автомобиль, газопровод и линия электропередач.

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Работа ПВО

По информации ПвК, защитники неба сбили в регионе 11 БПЛА.

Автор: 

Днепр (4632) обстрел (32935) Никополь (1391) Днепропетровская область (5269) Днепровский район (396) Никопольский район (782) Павлоградский район (151) Синельниковский район (548)
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