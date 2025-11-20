Россияне атаковали Днепр и три района Днепропетровщины: погибла женщина, мужчина - в тяжелом состоянии. ФОТО
В течение дня 20 ноября российские войска обстреливали населенные пункты Никопольского, Павлоградского и Синельниковского районов Днепропетровщины. Вечером взрывы раздавались в Днепре.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.
Взрывы в Днепре
Громко было в Днепре. В результате вражеской атаки разбиты окна в двух многоэтажках.
Никопольский район
В течение дня агрессор обстреливал Никопольский район артиллерией и FPV-дронами. Целился по Никополю, Марганецкой и Мировской громадам.
Вследствие обстрелов повреждены 2 частных дома.
Павлоградский район
По Юрьевской громаде Павлоградского района российская армия наносила удары беспилотниками.
В результате вражеских атак пострадал 33-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.
Кроме того, разрушена инфраструктура.
Синельниковский район
В Синельниковском районе враг атаковал Покровскую громаду. Применил КАБы.
"К сожалению, погибла 85-летняя женщина. Соболезнования родным и близким", - отметил глава ОГА.
Возник пожар. Повреждены около десятка частных домов, магазин, автомобиль, газопровод и линия электропередач.
Работа ПВО
По информации ПвК, защитники неба сбили в регионе 11 БПЛА.
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