1 359 3

Удар по Днепропетровщине: ранены люди, повреждены дома и инфраструктура. ФОТОрепортаж

Силы РФ нанесли удары БПЛА, КАБами и артиллерией по Днепру, Павлограду, Синельниковскому и Никопольскому районам, ранены трое мужчин, повреждены дома и хозяйственные объекты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко и в ГСЧС Украины.

Удар по Днепру

Россияне днем атаковали областной центр. По уточненной информации, разрушен еще один частный дом. Кроме того, загорелось складское помещение с продуктами, пожар ликвидировали.

Павлоградский район

Павлоград и Богдановская громада подверглись ударам БПЛА.

Пострадали трое мужчин. Все госпитализированы. 38-летний раненый – в тяжелом состоянии. Возник пожар. Разрушена инфраструктура.

Синельниковский район

Россияне атаковали Синельниковский район КАБами и беспилотниками. Под ударом были Межевская и Васильковская громады. В результате атаки возник пожар на ферме, погибли домашние животные. Повреждены админздание, линия электропередач.

Никопольский район

Враг наносил удары и по Никопольскому району – Никополю, Марганецкой, Покровской, Мировской, Червоногригоровской громадам. Стрелял из артиллерии и РСЗО "Град", направлял FPV-дроны. В Никополе из-за попадания FPV-дрона загорелся частный дом, без жертв.

Россия атаковала Днепр и районы Днепропетровской области
20.11.2025 09:05 Ответить
20.11.2025 09:07 Ответить
20.11.2025 10:13 Ответить
 
 