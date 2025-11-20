Удар по Дніпропетровщині: поранені люди, пошкоджено будинки та інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Сили РФ завдали ударів БпЛА, КАБами та артилерією по Дніпру, Павлограду, Синельниківщині та Нікопольщині, поранено трьох чоловіків, пошкоджено будинки та господарські об’єкти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили т.в.о начальника ОВА Владислав Гайваненко та у ДСНС України.

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Удар по Дніпру

Росіяни вдень атакували обласний центр. За уточненою інформацією, понівечений ще один приватний будинок. Крім того, загорілося складське приміщення з продуктами, пожежу ліквідували.

Павлоградський район

Павлоград і Богданівська громада зазнали ударів БпЛА.

Постраждали троє чоловіків. Всі госпіталізовані. 38-річний поранений – у важкому стані. Виникла пожежа. Понівечена інфраструктура.

Синельниківський район

Росіяни атакували Синельниківщину КАБами та безпілотниками. Під ударом були Межівська і Васильківська громади. Внаслідок атаки виникла пожежа на фермі, загинули свійські тварини. Пошкоджені адмінбудівля, лінія електропередач.

Нікопольський район

Бив ворог і по Нікопольщині – Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах. Гатив з артилерії та РСЗВ "Град", спрямовував FPV-дрони. У Нікополі через влучання FPV-дрона загорівся приватний будинок, без жертв.















