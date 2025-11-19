РУС
Новости Атака на Днепр
Российские дроны ударили по Днепру: горит склад с продуктами

Россия обстреляла Днепр 19 ноября

Вечером 19 ноября российские беспилотники обстреляли город Днепр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

По его словам, дроны попали в помещение, где хранились продукты питания.

Исполняющий обязанности главы Днепропетровской военной администрации отметил, что в результате атаки произошел пожар, несчастья никто не пострадал. Последствия российской атаки сейчас проверяют.

Россия запустила по Украине ударные беспилотники

Ранее мы сообщали о том, что вечером среды, 19 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

Также мы писали, что количество жертв российского обстрела в Тернополе возросло до 26.

Читайте также: Войска РФ били по Никопольщине, Криворожью и Днепру: повреждены предприятия, спасательное подразделение и ЛЭП. ФОТОрепортаж

беспилотник (4549) Днепр (4549) атака (735) Шахед (1655) Днепропетровская область (4719) Днепровский район (213)
Виконувач? А де сам? Перевели на вищу посаду як того, як його...?
Зараз згадаю!
19.11.2025 22:26 Ответить
Лисак, одесит уже....
19.11.2025 22:29 Ответить
Коригувальників, які знали про цей Склад з продуктами в Дніпрі, затримають потім, і суворо осудять в Особливий період, як за ***********!! А ціни на продукти, що згоріли від їх дій, закладуть в цінники для Українців!!
Зеленський і стефанчуки, вони ж не при пам'яті, що війна, тому і не знали!!
19.11.2025 22:41 Ответить
 
 