Российские дроны ударили по Днепру: горит склад с продуктами

Вечером 19 ноября российские беспилотники обстреляли город Днепр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

По его словам, дроны попали в помещение, где хранились продукты питания.

Исполняющий обязанности главы Днепропетровской военной администрации отметил, что в результате атаки произошел пожар, несчастья никто не пострадал. Последствия российской атаки сейчас проверяют.

Россия запустила по Украине ударные беспилотники

Ранее мы сообщали о том, что вечером среды, 19 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

Также мы писали, что количество жертв российского обстрела в Тернополе возросло до 26.

