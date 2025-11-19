Российские дроны ударили по Днепру: горит склад с продуктами
Вечером 19 ноября российские беспилотники обстреляли город Днепр.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.
По его словам, дроны попали в помещение, где хранились продукты питания.
Исполняющий обязанности главы Днепропетровской военной администрации отметил, что в результате атаки произошел пожар, несчастья никто не пострадал. Последствия российской атаки сейчас проверяют.
Россия запустила по Украине ударные беспилотники
Ранее мы сообщали о том, что вечером среды, 19 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.
Также мы писали, что количество жертв российского обстрела в Тернополе возросло до 26.
Зеленський і стефанчуки, вони ж не при пам'яті, що війна, тому і не знали!!