Войска РФ били по Никопольщине, Криворожью и Днепру: повреждены предприятия, спасательное подразделение и ЛЭП. ФОТОрепортаж
В течение дня 19 ноября российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского и Криворожского районов Днепропетровской области, в результате чего имеются разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Вячеслав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
По Никопольщине агресор бил FPV-дронами и артиллерией. Удары получили Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская и Червоногригоровская громады.
В результате обстрелов повреждены промышленное предприятие, инфраструктура, 2 частных дома, легковые автомобили. Повреждены спасательное подразделение и пожарная автоцистерна. Задета линия электропередач.
Криворожский район
В Криворожье российская армия направила беспилотник на Грушевскую громаду. Разрушен частный дом.
Атака на Днепр
По уточненной информации, из-за утренней атаки в Днепре есть повреждения на территории промышленных и коммунальных предприятий.
Последствия вражеских атак
