Войска РФ били по Никопольщине, Криворожью и Днепру: повреждены предприятия, спасательное подразделение и ЛЭП. ФОТОрепортаж

В течение дня 19 ноября российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского и Криворожского районов Днепропетровской области, в результате чего имеются разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Вячеслав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Никопольский район

По Никопольщине агресор бил FPV-дронами и артиллерией. Удары получили Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская и Червоногригоровская громады.

В результате обстрелов повреждены промышленное предприятие, инфраструктура, 2 частных дома, легковые автомобили. Повреждены спасательное подразделение и пожарная автоцистерна. Задета линия электропередач.

Читайте: Ночь в Днепропетровской области: удары КАБами, обстрелы Никопольщины и новые раненые в Павлоградском районе

Криворожский район

В Криворожье российская армия направила беспилотник на Грушевскую громаду. Разрушен частный дом.

Атака на Днепр

По уточненной информации, из-за утренней атаки в Днепре есть повреждения на территории промышленных и коммунальных предприятий.

Читайте также: Враг нанес удар по подразделению ДТЭК в Днепропетровской области: ранены 5 энергетиков, один в тяжелом состоянии

Последствия вражеских атак







