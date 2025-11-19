Війська РФ били по Нікопольщині, Криворіжжю та Дніпру: пошкоджено підприємства, рятувальний підрозділ та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 19 листопада російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА В’ячеслав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
По Нікопольщині гресор бив FPV-дронами та артилерією. Ударів зазнали Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади.
Унаслідок обстрілів пошкоджені промислове підприємство, інфраструктура, 2 приватні будинки, легковики. Понівечений рятувальний підрозділ та пожежна автоцистерна. Зачепило лінію електропередач.
Криворізький район
На Криворіжжі російська армія скерувала безпілотник на Грушівську громаду. Побита приватна оселя.
Атака на Дніпро
За уточненою інформацією, через ранкову атаку у Дніпрі є пошкодження на території промислового та комунального підприємств.
Наслідки ворожих атак
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