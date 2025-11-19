Війська РФ били по Нікопольщині, Криворіжжю та Дніпру: пошкоджено підприємства, рятувальний підрозділ та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 19 листопада російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА В’ячеслав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

По Нікопольщині гресор бив FPV-дронами та артилерією. Ударів зазнали Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади.

Унаслідок обстрілів пошкоджені промислове підприємство, інфраструктура, 2 приватні будинки, легковики. Понівечений рятувальний підрозділ та пожежна автоцистерна. Зачепило лінію електропередач.

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Криворізький район

На Криворіжжі російська армія скерувала безпілотник на Грушівську громаду. Побита приватна оселя.

Атака на Дніпро

За уточненою інформацією, через ранкову атаку у Дніпрі є пошкодження на території промислового та комунального підприємств.

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Наслідки ворожих атак







