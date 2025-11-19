Ночь в Днепропетровской области: удары КАБами, обстрелы Никопольщины и новые раненые в Павлоградском районе
Вечером 19 ноября агрессор нанес удар по Синельниковскому району КАБами.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, также враг нанес удар по Межевской громаде. Одно административное здание разрушено, другое - повреждено.
Удары по Никопольскому району
По данным ОВА, по Никопольскому району российская армия применила FPV-дрон и артиллерию. Пострадали Червоногригоровская, Марганецкая громады. Разрушена АЗС.
Обстрел Павлоградского района
До пяти возросло количество пострадавших в результате вчерашней атаки на Межирицкую общину Павлоградского района. 42-летний мужчина - в тяжелом состоянии.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль