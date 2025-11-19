РУС
Ночь в Днепропетровской области: удары КАБами, обстрелы Никопольщины и новые раненые в Павлоградском районе

Обстрелы Днепра: двое раненых и масштабные разрушения

Вечером 19 ноября агрессор нанес удар по Синельниковскому району КАБами.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, также враг нанес удар по Межевской громаде. Одно административное здание разрушено, другое - повреждено.

Удары по Никопольскому району

По данным ОВА, по Никопольскому району российская армия применила FPV-дрон и артиллерию. Пострадали Червоногригоровская, Марганецкая громады. Разрушена АЗС.

Обстрел Павлоградского района

До пяти возросло количество пострадавших в результате вчерашней атаки на Межирицкую общину Павлоградского района. 42-летний мужчина - в тяжелом состоянии.

Никополь (1247) Днепропетровская область (4714) Никопольский район (529) Павлоградский район (96) Синельниковский район (348)
