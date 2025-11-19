РУС
Враг нанес удар по подразделению ДТЭК в Днепропетровской области: ранены 5 энергетиков, один в тяжелом состоянии

Удар по энергообъекту в Днепропетровской области

Пятеро энергетиков получили ранения во время атаки дронов на Днепропетровскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Враг атаковал подразделение ДТЭК

Враг нанес удар по территории одного из подразделений ДТЭК. Пострадала бригада, которая находилась на объекте.

"Один энергетик в тяжелом состоянии, еще четверо – с контузиями и осколочными ранениями.

Все получают необходимую медицинскую помощь. Сделаем все возможное для скорейшего восстановления коллег", – говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, атакованы энергообъекты в 7 областях.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, враг сейчас атакует ракетами и дронами. Наибольшая угроза для западных областей. В Бурштыне взрывы.
  • Тернополь и Бурштын под ракетной атакой, слышны взрывы. Есть угроза для Львова.
  • Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажки в Тернополе.
  • По последним данным, в Тернополе 9 погибших и более 20 раненых.

Де захисні споруди обє'ктів енергетики? Що робив 6,5 років Найвєлічайший Головнокомандувач, який отримав мільярди допомоги на ці об'єкти західних партнерів і виділені урядом ще мільярди гривень на ці споруди.? Хто буде відповідати??? Хто захистить те, що ще залишилося?
19.11.2025 10:47
І всі країни байдуже спостерігають за діями нового гітлера.
19.11.2025 13:46
 
 