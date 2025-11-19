Враг нанес удар по подразделению ДТЭК в Днепропетровской области: ранены 5 энергетиков, один в тяжелом состоянии
Пятеро энергетиков получили ранения во время атаки дронов на Днепропетровскую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Враг атаковал подразделение ДТЭК
Враг нанес удар по территории одного из подразделений ДТЭК. Пострадала бригада, которая находилась на объекте.
"Один энергетик в тяжелом состоянии, еще четверо – с контузиями и осколочными ранениями.
Все получают необходимую медицинскую помощь. Сделаем все возможное для скорейшего восстановления коллег", – говорится в сообщении.
По данным Минэнерго, атакованы энергообъекты в 7 областях.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, враг сейчас атакует ракетами и дронами. Наибольшая угроза для западных областей. В Бурштыне взрывы.
- Тернополь и Бурштын под ракетной атакой, слышны взрывы. Есть угроза для Львова.
- Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажки в Тернополе.
- По последним данным, в Тернополе 9 погибших и более 20 раненых.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поділля16
показать весь комментарий19.11.2025 10:47 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Сергій Наюк
показать весь комментарий19.11.2025 13:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль