Російські дрони вдарили по Дніпру: горить склад з продуктами
Ввечері 19 листопада російські безпілотники обстріляли місто Дніпро. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив виконувач обов’язків голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.
За його словами, дрони поцілили у приміщення, де зберігалися харчові продукти.
Виконувач обов’язків голови Дніпропетровської військової адміністрації зазначив, що у результаті атаки сталася пожежа, нещастя ніхто не постраждав. Наслідки російської атаки наразі перевіряють.
Росія запустила по Україні ударні безпілотники
Раніше ми повідомляли про те, що увечері середи, 19 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.
Також ми писали, що кількість жертв російського обстрілу в Тернополі зросла до 26.
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Зеленський і стефанчуки, вони ж не при пам'яті, що війна, тому і не знали!!