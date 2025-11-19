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Новини Атака на Дніпро
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Російські дрони вдарили по Дніпру: горить склад з продуктами

Росія обстріляла Дніпро 19 листопада

Ввечері 19 листопада російські безпілотники обстріляли місто Дніпро. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив виконувач обов’язків голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

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За його словами, дрони поцілили у приміщення, де зберігалися харчові продукти.

Виконувач обов’язків голови Дніпропетровської військової адміністрації зазначив, що у результаті атаки сталася пожежа, нещастя ніхто не постраждав. Наслідки російської атаки наразі перевіряють.

Росія запустила по Україні ударні безпілотники

Раніше ми повідомляли про те, що увечері середи, 19 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.

Також ми писали, що кількість жертв російського обстрілу в Тернополі зросла до 26.

Також читайте: Війська РФ били по Нікопольщині, Криворіжжю та Дніпру: пошкоджено підприємства, рятувальний підрозділ та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник БпЛА (5924) Дніпро (3557) атака (1594) Шахед (2243) Дніпропетровська область (5094) Дніпровський район (407)
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Виконувач? А де сам? Перевели на вищу посаду як того, як його...?
Зараз згадаю!
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19.11.2025 22:26 Відповісти
Лисак, одесит уже....
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19.11.2025 22:29 Відповісти
Коригувальників, які знали про цей Склад з продуктами в Дніпрі, затримають потім, і суворо осудять в Особливий період, як за ***********!! А ціни на продукти, що згоріли від їх дій, закладуть в цінники для Українців!!
Зеленський і стефанчуки, вони ж не при пам'яті, що війна, тому і не знали!!
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19.11.2025 22:41 Відповісти
нещастя ніхто не постраждав...
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20.11.2025 02:01 Відповісти
 
 