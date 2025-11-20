Росіяни атакували Дніпро і три райони Дніпропетровщини: загинула жінка, чоловік - у важкому стані. ФОТО
Упродовж дня 20 листопада російські війська обстрілювали населені пункти Нікопольського, Павлоградського та Синельниківського районів Дніпропетровської області. Ввечері вибухи лунали в Дніпрі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
Вибухи в Дніпрі
Гучно було у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки побиті вікна в двох багатоповерхівках.
Нікопольський район
Протягом дня агресор гатив по Нікопольщині артилерією та FPV-дронами. Цілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.
Унаслідок обстрілів пошкоджені 2 приватні будинки.
Павлоградський район
По Юр’ївській громаді Павлоградського району російська армія била безпілотниками.
Через ворожі атаки постраждав 33-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані.
Крім того, понівечена інфраструктура.
Синельниківський район
На Синельниківщині ворог атакував Покровську громаду. Застосував КАБи.
"На жаль, загинула 85-річна жінка. Співчуття рідним та близьким", - зазначив голова ОВА.
Виникла пожежа. Пошкоджені з десяток приватних будинків, магазин, авто, газогін та лінія електропередач.
Робота ППО
За інформацією ПвК, захисники неба збили в регіоні 11 БпЛА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль