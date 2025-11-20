Росіяни атакували Дніпро і три райони Дніпропетровщини: загинула жінка, чоловік - у важкому стані. ФОТО

Упродовж дня 20 листопада російські війська обстрілювали населені пункти Нікопольського, Павлоградського та Синельниківського районів Дніпропетровської області. Ввечері вибухи лунали в Дніпрі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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Вибухи в Дніпрі

Гучно було у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки побиті вікна в двох багатоповерхівках.

Нікопольський район

Протягом дня агресор гатив по Нікопольщині артилерією та FPV-дронами. Цілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.

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Унаслідок обстрілів пошкоджені 2 приватні будинки.

Павлоградський район

По Юр’ївській громаді Павлоградського району російська армія била безпілотниками.

Через ворожі атаки постраждав 33-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані.

Крім того, понівечена інфраструктура.

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Синельниківський район

На Синельниківщині ворог атакував Покровську громаду. Застосував КАБи.

"На жаль, загинула 85-річна жінка. Співчуття рідним та близьким", - зазначив голова ОВА.



Виникла пожежа. Пошкоджені з десяток приватних будинків, магазин, авто, газогін та лінія електропередач.

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Робота ППО

За інформацією ПвК, захисники неба збили в регіоні 11 БпЛА.