Дніпропетровщина під атакою дронів: у регіоні лунають вибухи

На Дніпропетровщині увечері 20 листопада пролунали вибухи — російські війська атакують область ударними безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив в. о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

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"Дніпропетровщина під атакою безпілотників. Гучно. Наслідки з'ясовуємо", — зазначив він.

У регіоні оголошено повітряну тривогу. Мешканців просять залишатися в безпечних місцях до завершення загрози.

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Удар РФ по Тернополю: у лікарнях залишаються 52 постраждалих

Тим часом після масованої російської атаки 19 листопада у Тернополі в лікарнях залишаються 52 постраждалих, серед них 17 дітей. Загалом за меддопомоою звернулися 95 осіб. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко.

За її словами, найважчими у потерпілих є травми черевної порожнини, розрив селезінки, осколкові поранення легень та печінки.

"Переливання крові багато здійснювали, вчора станція переливання крові добре працювала, але в нас запаси крові були, це вже та кров, яка йде на майбутнє. Люди були такі, які відмовилися від госпіталізації, троє померло в лікувальних закладах в першу добу від важких травм, яких вони отримали в результаті", - зазначила Ярмоленко.

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Вона наголосила, що медична допомога надається в повному об’ємі, лікувальні заклади забезпечені виробами медичного призначення і медикаментами.

З 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено Дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки РФ. Загинуло щонайменше 26 людей, 22 - вважаються зниклими безвісти.

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