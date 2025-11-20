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Новини Обстріли Сумщини
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Ворожий дрон забрав життя двох мирних людей на Сумщині

Загинуло двоє чоловіків внаслідок атаки дрона

Учора російський БпЛА атакував Краснопільську громаду. Унаслідок удару загинули двоє цивільних чоловіків 47 та 49 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

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Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих. Росія свідомо цілить по мирних людях – щоденно бачимо докази її терористичної тактики.

Ситуація на Сумщині


Григоров закликав людей із прикордоння не відтерміновувати евакуацію на більш безпечні території.

Додамо, що протягом доби, з ранку 19 листопада до ранку 20 листопада 2025 року, російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 37 населених пунктах в 19 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Читайте: Російські удари по енергетиці спричинили знеструмлення на Дніпропетровщині та Сумщині: діють графіки відключень

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армія рф (21181) обстріл (34320) Сумська область (4752)
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