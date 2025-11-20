Вражеский дрон унес жизни двух мирных жителей на Сумщине

Вчера российский БПЛА атаковал Краснопольскую грормаду. В результате удара погибли два гражданских мужчины 47 и 49 лет.





Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Выражаю искренние соболезнования семьям погибших.Россия сознательно целится по мирным людям – ежедневно мы видим доказательства ее террористической тактики.

Ситуация в Сумской области



Григоров призвал людей из приграничных районов не откладывать эвакуацию на более безопасные территории.

Добавим, что в течение суток, с утра 19 ноября до утра 20 ноября 2025 года, российские войска осуществили более 80 обстрелов по 37 населенным пунктам в 19 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Читайте: Российские удары по энергетике привели к отключению электроэнергии в Днепропетровской и Сумской областях: действуют графики отключений