Вражеский дрон унес жизни двух мирных жителей на Сумщине
Вчера российский БПЛА атаковал Краснопольскую грормаду. В результате удара погибли два гражданских мужчины 47 и 49 лет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
Выражаю искренние соболезнования семьям погибших.Россия сознательно целится по мирным людям – ежедневно мы видим доказательства ее террористической тактики.
Ситуация в Сумской области
Григоров призвал людей из приграничных районов не откладывать эвакуацию на более безопасные территории.
Добавим, что в течение суток, с утра 19 ноября до утра 20 ноября 2025 года, российские войска осуществили более 80 обстрелов по 37 населенным пунктам в 19 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
