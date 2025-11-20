У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці удару: розібрано понад 880 кв.м. завалів. ФОТОрепортаж
У Тернополі вже другу добу поспіль тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.
Рятувальники працюють безперервно, розчищають зруйновані конструкції, вивозять уламки та шукають людей — тих, хто міг опинитися в зоні руйнувань, передає Цензор.НЕТ.
За цей час розібрано 880 квадратних метрів зруйнованих конструкцій і вивезено 370 тонн будівельних уламків.
Безпосередньо на місці зараз працюють 68 рятувальників і 16 одиниць техніки, загалом до ліквідації наслідків залучені 194 рятувальники та 53 одиниці техніки.
Наразі відомо про 26 загиблих цивільних, серед яких 3 дитини, та 93 травмованих, у тому числі 18 дітей. Вдалося врятувати 46 людей, серед них 7 дітей.
Близько 20 осіб досі вважаються зниклими.
Робота рятувальників у Тернополі
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