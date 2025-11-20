Санду про російський авіаудар по Тернополю: "Вкотре демонструє зневагу Кремля до людства"

Президентка Молдови Мая Санду засудила російський авіаудар по Тернополю, який забрав життя понад двох десятків цивільних.

Про це вона повідомила у соцмережі Х, пише Цензор.НЕТ.

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Станом на ранок 20 листопада кількість загиблих зросла до 26, серед них троє дітей. Поранення зазнали 93 людини, включно з 18 дітьми, які перебувають у лікарнях.

"Жахливий напад Росії на українські міста, зокрема Тернопіль, де загинули цивільні особи, вкотре демонструє зневагу Кремля до людства", - заявила Санду.

Вона підкреслила, що такі звірства "не можуть стати звичними і вимагають єдиної міжнародної реакції, щоб зупинити агресію Росії".

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Обстріл 19 листопада

Російські окупанти атакували області на заході України.

У Тернополі пошкоджено багатоповерхівки, відомо про постраждалих і загиблих.

У низці областей запровадили аварійні відключення світла.

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