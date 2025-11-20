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Новини Обстріл Тернополя
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Санду про російський авіаудар по Тернополю: "Вкотре демонструє зневагу Кремля до людства"

санду

Президентка Молдови Мая Санду засудила російський авіаудар по Тернополю, який забрав життя понад двох десятків цивільних.

Про це вона повідомила у соцмережі Х, пише Цензор.НЕТ.

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Станом на ранок 20 листопада кількість загиблих зросла до 26, серед них троє дітей. Поранення зазнали 93 людини, включно з 18 дітьми, які перебувають у лікарнях.

"Жахливий напад Росії на українські міста, зокрема Тернопіль, де загинули цивільні особи, вкотре демонструє зневагу Кремля до людства", - заявила Санду.

Вона підкреслила, що такі звірства "не можуть стати звичними і вимагають єдиної міжнародної реакції, щоб зупинити агресію Росії".

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Обстріл 19 листопада

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обстріл (34320) Тернопіль (471) Санду Мая (286) Тернопільська область (699) Тернопільський район (82)
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Поки "людство" занепокоюється і поодовжує торгувати з агресором - марно сподіватись на якусь повагу.
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20.11.2025 12:17 Відповісти
Нажаль це не само "людство" а так звані "еліти" - для яких золотий телець понад усе, а люди - то біомаса та ресурс для збагачення
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20.11.2025 12:33 Відповісти
Если бы это пресловутое "человечество" сохранило человеческий облик и человеческую мораль, то уже сегодня все страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия должны были немедленно разорвать дипломатические отношения и выслать на хрен послов узуверско-террористической Московии.
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20.11.2025 23:24 Відповісти
 
 