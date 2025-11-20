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Санду про російський авіаудар по Тернополю: "Вкотре демонструє зневагу Кремля до людства"
Президентка Молдови Мая Санду засудила російський авіаудар по Тернополю, який забрав життя понад двох десятків цивільних.
Про це вона повідомила у соцмережі Х, пише Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 20 листопада кількість загиблих зросла до 26, серед них троє дітей. Поранення зазнали 93 людини, включно з 18 дітьми, які перебувають у лікарнях.
"Жахливий напад Росії на українські міста, зокрема Тернопіль, де загинули цивільні особи, вкотре демонструє зневагу Кремля до людства", - заявила Санду.
Вона підкреслила, що такі звірства "не можуть стати звичними і вимагають єдиної міжнародної реакції, щоб зупинити агресію Росії".
Обстріл 19 листопада
- Російські окупанти атакували області на заході України.
- У Тернополі пошкоджено багатоповерхівки, відомо про постраждалих і загиблих.
- У низці областей запровадили аварійні відключення світла.
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Calvados
показати весь коментар20.11.2025 12:17 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Сергей Кузнецов #231755
показати весь коментар20.11.2025 12:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Denis Ternovski
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