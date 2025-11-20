Санду о российском авиаударе по Тернополю: "В очередной раз демонстрирует пренебрежение Кремля к человечеству"
Президент Молдовы Мая Санду осудила российский авиаудар по Тернополю, который унес жизни более двух десятков гражданских лиц.
Об этом она сообщила в соцсети Х, пишет Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 20 ноября число погибших возросло до 26, среди них трое детей. Ранения получили 93 человека, включая 18 детей, которые находятся в больницах.
"Ужасное нападение России на украинские города, в частности Тернополь, где погибли гражданские лица, в очередной раз демонстрирует пренебрежение Кремля к человечеству", - заявила Санду.
Она подчеркнула, что такие зверства "не могут стать привычными и требуют единой международной реакции, чтобы остановить агрессию России".
Обстрел 19 ноября
- Российские оккупанты атаковали области на западе Украины.
- В Тернополе повреждены многоэтажки, известно о пострадавших и погибших.
- В ряде областей ввели аварийные отключения света.
