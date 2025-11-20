РУС
Новости Обстрел Тернополя
279 2

Санду о российском авиаударе по Тернополю: "В очередной раз демонстрирует пренебрежение Кремля к человечеству"

санду

Президент Молдовы Мая Санду осудила российский авиаудар по Тернополю, который унес жизни более двух десятков гражданских лиц.

Об этом она сообщила в соцсети Х, пишет Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По состоянию на утро 20 ноября число погибших возросло до 26, среди них трое детей. Ранения получили 93 человека, включая 18 детей, которые находятся в больницах.

"Ужасное нападение России на украинские города, в частности Тернополь, где погибли гражданские лица, в очередной раз демонстрирует пренебрежение Кремля к человечеству", - заявила Санду.

Она подчеркнула, что такие зверства "не могут стать привычными и требуют единой международной реакции, чтобы остановить агрессию России".

Обстрел 19 ноября

Автор: 

обстрел (30558) Тернополь (803) Мая Санду (234) Тернопольская область (788) Тернопольский район (43)
Поки "людство" занепокоюється і поодовжує торгувати з агресором - марно сподіватись на якусь повагу.
показать весь комментарий
20.11.2025 12:17 Ответить
Нажаль це не само "людство" а так звані "еліти" - для яких золотий телець понад усе, а люди - то біомаса та ресурс для збагачення
показать весь комментарий
20.11.2025 12:33 Ответить
 
 