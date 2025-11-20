РУС
2 124 10

В настоящее время неизвестно о судьбе еще 22 человек в Тернополе - поиск продолжается, - Зеленский. ВИДЕО

Судьба 22 человек из Тернополя пока неизвестна, - Зеленский

Всю ночь наши спасатели работали в Тернополе, и поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор.

Местонахождение 22 человек неизвестно – их поиск продолжается, сообщает Цензор.НЕТ.

К работам привлечено более 230 спасателей из девяти регионов Украины. На отдельных участках можно работать только вручную из-за сильных разрушений и раздробленности конструкций. Это затрудняет поиск.

Что известно о погибших

На данный момент известно о 26 погибших, среди них - трое детей.

На месте прилета почти сутки непрерывно работают спасатели, медики, полицейские.

Обстрел 19 ноября

В Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара: разобрано более 700 кв.м завалов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

+26
Мразота це ти особисто винен в їх смерті своєю корупцією та всяких твоїх друзів - міндічей, хаундічей, ермаків, кумів чернишових, ітд.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:08 Ответить
+15
..всплило Оманська ZеГнида

де воно - там і смерті українців ..де смерті українців - там воно
показать весь комментарий
20.11.2025 10:09 Ответить
+12
Вже б закрило свій чорний ротяку і мовчало, обікрало всю Україну і знищило напрацювання на виробництво систем ППО і ракет. Кожного для по його вині гинуть українці, не тільки по кацапській.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:49 Ответить
