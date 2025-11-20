2 124 10
В настоящее время неизвестно о судьбе еще 22 человек в Тернополе - поиск продолжается, - Зеленский. ВИДЕО
Всю ночь наши спасатели работали в Тернополе, и поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор.
Местонахождение 22 человек неизвестно – их поиск продолжается, сообщает Цензор.НЕТ.
К работам привлечено более 230 спасателей из девяти регионов Украины. На отдельных участках можно работать только вручную из-за сильных разрушений и раздробленности конструкций. Это затрудняет поиск.
Что известно о погибших
На данный момент известно о 26 погибших, среди них - трое детей.
На месте прилета почти сутки непрерывно работают спасатели, медики, полицейские.
Обстрел 19 ноября
- Российские оккупанты атаковали области на западе Украины.
- В Тернополе повреждены многоэтажки, известно о пострадавших и погибших.
- В ряде областей ввели аварийные отключения света.
Топ комментарии
+26 svojak70
показать весь комментарий20.11.2025 10:08 Ответить Ссылка
+15 Ostap Hor
показать весь комментарий20.11.2025 10:09 Ответить Ссылка
+12 Поділля16
показать весь комментарий20.11.2025 10:49 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
де воно - там і смерті українців ..де смерті українців - там воно