В настоящее время неизвестно о судьбе еще 22 человек в Тернополе - поиск продолжается, - Зеленский. ВИДЕО

Всю ночь наши спасатели работали в Тернополе, и поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор.

Местонахождение 22 человек неизвестно – их поиск продолжается, сообщает Цензор.НЕТ.

К работам привлечено более 230 спасателей из девяти регионов Украины. На отдельных участках можно работать только вручную из-за сильных разрушений и раздробленности конструкций. Это затрудняет поиск.

Что известно о погибших

На данный момент известно о 26 погибших, среди них - трое детей.

На месте прилета почти сутки непрерывно работают спасатели, медики, полицейские.

Обстрел 19 ноября

Российские оккупанты атаковали области на западе Украины.

В Тернополе повреждены многоэтажки, известно о пострадавших и погибших.

В ряде областей ввели аварийные отключения света.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара: разобрано более 700 кв.м завалов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж