В Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара: разобрано более 700 кв.м завалов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По состоянию на утро 20 ноября информация о погибших и травмированных не изменилась. Вражеский удар унес жизни 26 человек, среди них — 3 детей. 93 человека ранены, в том числе 18 детей. 46 человек — спасены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Спасатели работали всю ночь. Разобрано более 700 кв.м завалов, вывезено 230 куб.м разрушенных конструкций. Поиск людей, местонахождение которых до сих пор неизвестно, продолжается.

Работы затрудняют сильная раздробленность конструкций, масштабные разрушения и необходимость на ряде участков работать исключительно вручную.

Поисково-спасательная операция продолжается. Привлечены силы и средства из девяти регионов Украины - в общей сложности более 230 спасателей и 50 единиц техники.

Работа спасателей в Тернополе

Обстрел 19 ноября

обстрел (32935) Тернополь (824) Тернопольская область (826) Тернопольский район (81)
Цих діточок вчора вбив путлєр у Тернополі...
20.11.2025 09:10 Ответить
А йому допоміг:

Нардеп Федієнко «засвітив» у мережі завод у Тернополі, де виробляються РЕБ: рф побачила - і атакувала місто, вбивши людей у будинках поблизу заводу, заявила журналістка Юлія Кирієнко

«Згодом член комітету з Нацбезпеки звісно відео видалив», - додала вона.

https://t.me/place_kharkiv/112850
20.11.2025 14:03 Ответить
Я ненавижу лютой ненавистью кац потвор.Хочу,что бы «они» и их дети оказались под такими же завалами и почувствовали всю боль,страдания и горе которое «они» принесли на украинскую землю и украинскому народу!
20.11.2025 10:13 Ответить
Спочатку треба ненавидіти Зеленського, який на своєму відео здав виробництво дронів і ракет на бувшому заводі "Більшовик", і нардепа Федієнко, який на своєму відео здав виробництво РЕБ на заводі "Оріон".
Ні перший, ні другий не понесли ніякої відповідальності за свої дії.

https://t.me/place_kharkiv/112850?single
20.11.2025 14:09 Ответить
 
 