В Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара: разобрано более 700 кв.м завалов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
По состоянию на утро 20 ноября информация о погибших и травмированных не изменилась. Вражеский удар унес жизни 26 человек, среди них — 3 детей. 93 человека ранены, в том числе 18 детей. 46 человек — спасены.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Спасатели работали всю ночь. Разобрано более 700 кв.м завалов, вывезено 230 куб.м разрушенных конструкций. Поиск людей, местонахождение которых до сих пор неизвестно, продолжается.
Работы затрудняют сильная раздробленность конструкций, масштабные разрушения и необходимость на ряде участков работать исключительно вручную.
Поисково-спасательная операция продолжается. Привлечены силы и средства из девяти регионов Украины - в общей сложности более 230 спасателей и 50 единиц техники.
Работа спасателей в Тернополе
Обстрел 19 ноября
- Российские оккупанты атаковали области на западе Украины.
- В Тернополе повреждены многоэтажки, известно о пострадавших и погибших.
- На Львовщине под ударом оказался объект энергетики.
- В ряде областей ввели аварийные отключения света.
- Россия атаковала и Ивано-Франковскую область, в результате чего пострадали три человека, в том числе двое детей.
- В Черниговской области атакован энергообъект.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нардеп Федієнко «засвітив» у мережі завод у Тернополі, де виробляються РЕБ: рф побачила - і атакувала місто, вбивши людей у будинках поблизу заводу, заявила журналістка Юлія Кирієнко
«Згодом член комітету з Нацбезпеки звісно відео видалив», - додала вона.
https://t.me/place_kharkiv/112850
Ні перший, ні другий не понесли ніякої відповідальності за свої дії.
https://t.me/place_kharkiv/112850?single