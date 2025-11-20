В Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара: разобрано более 700 кв.м завалов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По состоянию на утро 20 ноября информация о погибших и травмированных не изменилась. Вражеский удар унес жизни 26 человек, среди них — 3 детей. 93 человека ранены, в том числе 18 детей. 46 человек — спасены.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Спасатели работали всю ночь. Разобрано более 700 кв.м завалов, вывезено 230 куб.м разрушенных конструкций. Поиск людей, местонахождение которых до сих пор неизвестно, продолжается.

Работы затрудняют сильная раздробленность конструкций, масштабные разрушения и необходимость на ряде участков работать исключительно вручную.

Поисково-спасательная операция продолжается. Привлечены силы и средства из девяти регионов Украины - в общей сложности более 230 спасателей и 50 единиц техники.

Работа спасателей в Тернополе













Обстрел 19 ноября

