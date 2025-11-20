У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару: розібрано понад 700 кв.м завалів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася. Ворожий удар забрав життя 26 людей, серед них — 3 дітей. 93 людини поранено, зокрема 18 дітей. 46 осіб – врятовано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
Рятувальники працювали всю ніч. Розібрано понад 700 кв.м завалів, вивезено 230 куб.м зруйнованих конструкцій. Пошук людей, місцеперебування яких досі невідоме, продовжується.
Роботи ускладнюють висока роздробленість конструкцій, масштабні руйнування та необхідність у низці ділянок працювати виключно вручну.
Пошуково-рятувальна операція триває. Залучені сили та засоби з дев’яти регіонів України - загалом понад 230 рятувальників і 50 одиниць техніки.
Робота рятувальників у Тернополі
Обстріл 19 листопада
- Російські окупанти атакували області на заході України.
- У Тернополі пошкоджено багатоповерхівки, відомо про постраждалих і загиблих.
- На Львівщині під ударом опинився об'єкт енергетики.
- У низці областей запровадили аварійні відключення світла.
- Атакувала Росія й Івано-Франківську область, внаслідок чого постраждали троє людей, зокрема двоє дітей.
- На Чернігівщині атаковано енергооб'єкт.
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Нардеп Федієнко «засвітив» у мережі завод у Тернополі, де виробляються РЕБ: рф побачила - і атакувала місто, вбивши людей у будинках поблизу заводу, заявила журналістка Юлія Кирієнко
«Згодом член комітету з Нацбезпеки звісно відео видалив», - додала вона.
https://t.me/place_kharkiv/112850
Ні перший, ні другий не понесли ніякої відповідальності за свої дії.
https://t.me/place_kharkiv/112850?single