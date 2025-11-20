У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару: розібрано понад 700 кв.м завалів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася. Ворожий удар забрав життя 26 людей, серед них — 3 дітей. 93 людини поранено, зокрема 18 дітей. 46 осіб – врятовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

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Рятувальники працювали всю ніч. Розібрано понад 700 кв.м завалів, вивезено 230 куб.м зруйнованих конструкцій. Пошук людей, місцеперебування яких досі невідоме, продовжується.

Роботи ускладнюють висока роздробленість конструкцій, масштабні руйнування та необхідність у низці ділянок працювати виключно вручну.

Пошуково-рятувальна операція триває. Залучені сили та засоби з дев’яти регіонів України - загалом понад 230 рятувальників і 50 одиниць техніки.

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Робота рятувальників у Тернополі













Обстріл 19 листопада

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