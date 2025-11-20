УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12448 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріл Тернополя Масований комбінований удар
3 367 4

У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару: розібрано понад 700 кв.м завалів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася. Ворожий удар забрав життя 26 людей, серед них — 3 дітей. 93 людини поранено, зокрема 18 дітей. 46 осіб – врятовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Рятувальники працювали всю ніч. Розібрано понад 700 кв.м завалів, вивезено 230 куб.м зруйнованих конструкцій. Пошук людей, місцеперебування яких досі невідоме, продовжується.

Роботи ускладнюють висока роздробленість конструкцій, масштабні руйнування та необхідність у низці ділянок працювати виключно вручну.

Пошуково-рятувальна операція триває. Залучені сили та засоби з дев’яти регіонів України - загалом понад 230 рятувальників і 50 одиниць техніки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари РФ - черговий доказ необхідності миру, - Гутерріш

Робота рятувальників у Тернополі

Пошуково-рятувальна операція триває у Тернополі
Пошуково-рятувальна операція триває у Тернополі
Пошуково-рятувальна операція триває у Тернополі
Пошуково-рятувальна операція триває у Тернополі
Пошуково-рятувальна операція триває у Тернополі
Пошуково-рятувальна операція триває у Тернополі

Обстріл 19 листопада

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Триденну жалобу за загиблими від російського удару оголошено в Тернополі

Автор: 

обстріл (34320) Тернопіль (471) Тернопільська область (699) Тернопільський район (82)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цих діточок вчора вбив путлєр у Тернополі...
показати весь коментар
20.11.2025 09:10 Відповісти
А йому допоміг:

Нардеп Федієнко «засвітив» у мережі завод у Тернополі, де виробляються РЕБ: рф побачила - і атакувала місто, вбивши людей у будинках поблизу заводу, заявила журналістка Юлія Кирієнко

«Згодом член комітету з Нацбезпеки звісно відео видалив», - додала вона.

https://t.me/place_kharkiv/112850
показати весь коментар
20.11.2025 14:03 Відповісти
Я ненавижу лютой ненавистью кац потвор.Хочу,что бы «они» и их дети оказались под такими же завалами и почувствовали всю боль,страдания и горе которое «они» принесли на украинскую землю и украинскому народу!
показати весь коментар
20.11.2025 10:13 Відповісти
Спочатку треба ненавидіти Зеленського, який на своєму відео здав виробництво дронів і ракет на бувшому заводі "Більшовик", і нардепа Федієнко, який на своєму відео здав виробництво РЕБ на заводі "Оріон".
Ні перший, ні другий не понесли ніякої відповідальності за свої дії.

https://t.me/place_kharkiv/112850?single
показати весь коментар
20.11.2025 14:09 Відповісти
 
 