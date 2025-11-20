Удари РФ - черговий доказ необхідності миру, - Гутерріш
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив нічні атаки Росії на українські регіони, назвавши їх ще одним підтвердженням того, що міжнародна спільнота має посилити зусилля для зупинки війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у Х.
Гутерреш підкреслив, що ракетні й безпілотні удари Росії призвели до загибелі щонайменше 25 людей, включно з трьома дітьми. Він додав, що ці атаки вкотре демонструють масштаби страждань цивільного населення.
Заклик до негайного та безумовного припинення вогню
Генсек наголосив, що ситуація вимагає повного, негайного й безумовного припинення вогню. За його словами, це має стати першим кроком до "справедливого, всеохоплюючого та сталого миру", який передбачатиме повну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.
Гутерреш неодноразово засуджував російські атаки по Україні. Раніше він заявляв, що удари ракетами та дронами по мирних жителях і цивільній інфраструктурі є неприпустимими та суперечать міжнародному гуманітарному праву.
Обстріл 19 листопада
- Російські окупанти атакували області на заході України.
- У Тернополі пошкоджено багатоповерхівки, відомо про постраждалих і загиблих.
- На Львівщині під ударом опинився об'єкт енергетики.
- У низці областей запровадили аварійні відключення світла.
- Атакувала Росія й Івано-Франківську область, внаслідок чого постраждали троє людей, зокрема двоє дітей.
- На Чернігівщині атаковано енергооб'єкт.
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ЦЕ СОРОМ СВІТУ .
пропоную той ООН ліквідувати
Он проєкт на столі, просто зараз. Бери, підписуй, виконуй. Армія, мова, віра, ну і зємля на закуску.
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Гутерриш, ты как всегда заправляешь телегу впереди лошади. пуйло научил?
Удары рф - это очередное доказательство преступного режима в россии и необходимости его исключения из ООН (из-за нарушения Устава ООН и не выполнения ее резолюций) и суда международным трибуналом.
Вот тогда и наступит мир.