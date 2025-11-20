Удари РФ - черговий доказ необхідності миру, - Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив нічні атаки Росії на українські регіони, назвавши їх ще одним підтвердженням того, що міжнародна спільнота має посилити зусилля для зупинки війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у Х.

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Гутерреш підкреслив, що ракетні й безпілотні удари Росії призвели до загибелі щонайменше 25 людей, включно з трьома дітьми. Він додав, що ці атаки вкотре демонструють масштаби страждань цивільного населення.

Заклик до негайного та безумовного припинення вогню

Генсек наголосив, що ситуація вимагає повного, негайного й безумовного припинення вогню. За його словами, це має стати першим кроком до "справедливого, всеохоплюючого та сталого миру", який передбачатиме повну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

Гутерреш неодноразово засуджував російські атаки по Україні. Раніше він заявляв, що удари ракетами та дронами по мирних жителях і цивільній інфраструктурі є неприпустимими та суперечать міжнародному гуманітарному праву.

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