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Удари РФ - черговий доказ необхідності миру, - Гутерріш

Гутерреш засудив російські удари по Україні, серед загиблих діти

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив нічні атаки Росії на українські регіони, назвавши їх ще одним підтвердженням того, що міжнародна спільнота має посилити зусилля для зупинки війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у Х.

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Гутерреш підкреслив, що ракетні й безпілотні удари Росії призвели до загибелі щонайменше 25 людей, включно з трьома дітьми. Він додав, що ці атаки вкотре демонструють масштаби страждань цивільного населення.

Заклик до негайного та безумовного припинення вогню

Генсек наголосив, що ситуація вимагає повного, негайного й безумовного припинення вогню. За його словами, це має стати першим кроком до "справедливого, всеохоплюючого та сталого миру", який передбачатиме повну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

Гутерреш неодноразово засуджував російські атаки по Україні. Раніше він заявляв, що удари ракетами та дронами по мирних жителях і цивільній інфраструктурі є неприпустимими та суперечать міжнародному гуманітарному праву.

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Обстріл 19 листопада

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Літаки F-16 та Mirage-2000 збили щонайменше 10 ворожих ракет цієї ночі, - Повітряні сили

Автор: 

обстріл (34320) росія (70276) Україна (7331) Гутерріш Антоніу (425)
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Топ коментарі
+11
Старе безмозгле пердло...
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20.11.2025 07:10 Відповісти
+9
ООН завжди засуджувала,засуджує і буде засуджувати!Це все на що здатна імпотентна,нічого нерішаюча в плані зупинки і закінчення воєн організація яка потребує змін і реформ.
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20.11.2025 07:11 Відповісти
+8
Так хто продовжує війну ,хто творить геноцид ?путін і його злочина кліка це гірше Гітлера, це нациський людоненависницький режим,який нав'язує світу які народи мають право на існування ,це дикий печерний шовінізм і суцільна руїна як в "асвобождьонам донбасе" ,тому не дайте злочинцю знищити Україну.
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20.11.2025 07:01 Відповісти
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Так хто продовжує війну ,хто творить геноцид ?путін і його злочина кліка це гірше Гітлера, це нациський людоненависницький режим,який нав'язує світу які народи мають право на існування ,це дикий печерний шовінізм і суцільна руїна як в "асвобождьонам донбасе" ,тому не дайте злочинцю знищити Україну.
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20.11.2025 07:01 Відповісти
Старе безмозгле пердло...
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20.11.2025 07:10 Відповісти
Такое злочинні режими влаштовує
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20.11.2025 07:57 Відповісти
ООН завжди засуджувала,засуджує і буде засуджувати!Це все на що здатна імпотентна,нічого нерішаюча в плані зупинки і закінчення воєн організація яка потребує змін і реформ.
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20.11.2025 07:11 Відповісти
Крутий висновок.
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20.11.2025 07:25 Відповісти
🤮🤮🤮
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20.11.2025 07:38 Відповісти
майо пачтєніє
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20.11.2025 07:41 Відповісти
Я щось ні слова засудження не побачив
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20.11.2025 07:54 Відповісти
Гуттереш - ти, цука, підтримуєш хутина і його війну в Україні. Кацапія досі в РадБезі
ЦЕ СОРОМ СВІТУ .

пропоную той ООН ліквідувати
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20.11.2025 07:55 Відповісти
Стара ганчірка.
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20.11.2025 08:13 Відповісти
Здається це черговий доказ що треба знищити раіську
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20.11.2025 08:30 Відповісти
Так для того росія і б'є, щоб ти про ніабхадімость міра скавчав.
Он проєкт на столі, просто зараз. Бери, підписуй, виконуй. Армія, мова, віра, ну і зємля на закуску.
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20.11.2025 08:43 Відповісти
Іпать воно кончане
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20.11.2025 09:26 Відповісти
Цей комуняка ***********
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20.11.2025 10:08 Відповісти
В сосну вдарився🤣🤣🤣
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20.11.2025 10:09 Відповісти
Логіка: щоб люди не потерпали від рашистів, людей треба убити.
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20.11.2025 10:29 Відповісти
Удари РФ - черговий доказ необхідності миру, - Гутерріш
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Гутерриш, ты как всегда заправляешь телегу впереди лошади. пуйло научил?
Удары рф - это очередное доказательство преступного режима в россии и необходимости его исключения из ООН (из-за нарушения Устава ООН и не выполнения ее резолюций) и суда международным трибуналом.
Вот тогда и наступит мир.
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20.11.2025 10:43 Відповісти
Мир прийде тільки з ліквідацією путінського режиму. Іншого варіанту не існує.
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20.11.2025 11:14 Відповісти
Світом керують дегенерати.
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20.11.2025 11:44 Відповісти
 
 