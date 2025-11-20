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Новини Обстріл Тернополя
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Нині невідомо про долю ще 22 людей у Тернополі - пошук триває, - Зеленський. ВIДЕО

Усю ніч наші рятувальники працювали в Тернополі, і пошуково-рятувальні роботи тривають досі.

Невідомо про місцеперебування 22 людей – їх пошук продовжується, інформує Цензор.НЕТ.

До робіт залучено понад 230 рятувальників із дев’яти регіонів України. На окремих ділянках можна працювати лише вручну через сильні руйнування і роздробленість конструкцій. Це ускладнює пошук.

Що відомо про загиблих

Станом на зараз відомо про 26 загиблих, і серед них троє дітей. 

На місці прильоту майже добу безперервно працюють рятувальники, медики, поліцейські. 

Обстріл 19 листопада

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару: розібрано понад 700 кв.м завалів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) Тернопіль (471) Тернопільська область (699) Тернопільський район (82)
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Топ коментарі
+37
Мразота це ти особисто винен в їх смерті своєю корупцією та всяких твоїх друзів - міндічей, хаундічей, ермаків, кумів чернишових, ітд.
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20.11.2025 10:08 Відповісти
+20
..всплило Оманська ZеГнида

де воно - там і смерті українців ..де смерті українців - там воно
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20.11.2025 10:09 Відповісти
+16
Вже б закрило свій чорний ротяку і мовчало, обікрало всю Україну і знищило напрацювання на виробництво систем ППО і ракет. Кожного для по його вині гинуть українці, не тільки по кацапській.
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20.11.2025 10:49 Відповісти
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Мразота це ти особисто винен в їх смерті своєю корупцією та всяких твоїх друзів - міндічей, хаундічей, ермаків, кумів чернишових, ітд.
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20.11.2025 10:08 Відповісти
Ви праві на всі 100%. Треба виходити та ставити нового керівника.
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20.11.2025 11:02 Відповісти
А ще винен:

Нардеп Федієнко «засвітив» у мережі завод у Тернополі, де виробляються РЕБ: рф побачила - і атакувала місто, вбивши людей у будинках поблизу заводу, заявила журналістка Юлія Кирієнко

«Згодом член комітету з Нацбезпеки звісно відео видалив», - додала вона.

https://t.me/place_kharkiv/112850?single
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20.11.2025 14:13 Відповісти
Так це його "слуга"! Як кажуть - "яблуко від яблуні"...
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20.11.2025 15:00 Відповісти
Це під@р зелений, в малюк до цього покидька не поспішає, одна банда мародерів ...
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20.11.2025 16:21 Відповісти
таке враження, що серед пересічних мало інформаторів... Але ж в дописувачів тут у всьому навіть не ***** винне, не падлюки, які хочуть заробити якісь пару тисяч. а тільки зеленський... пляяя.
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20.11.2025 20:41 Відповісти
в мене в Дніпрі ******* по маленьких заводиках, то звісно ж також зеленський про їх розташування інформує безпосередньо *****. яке сидить і тицяє на пімпочку на ракеті...
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20.11.2025 20:42 Відповісти
Російська розвідка розкрила головний секрет Києва: підземну базу радянських часів, подивившись відосік зеленского з цієї бази. Подробиці тут:

https://www.vietnam.vn/ru/tinh-bao-nga-da-phat-hien-bi-mat-nao-duoi-ham-ngam-o-kiev
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20.11.2025 20:56 Відповісти
..всплило Оманська ZеГнида

де воно - там і смерті українців ..де смерті українців - там воно
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20.11.2025 10:09 Відповісти
Краще б у тюрьму обох. Але ми не можемо - трохи розрізнені (. Господи, Допоможи Україні!
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20.11.2025 11:03 Відповісти
А ввечері ще й відосік забацає...
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20.11.2025 10:20 Відповісти
с нескрываемой радостью написал глава коррупционеров
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20.11.2025 10:32 Відповісти
Вже б закрило свій чорний ротяку і мовчало, обікрало всю Україну і знищило напрацювання на виробництво систем ППО і ракет. Кожного для по його вині гинуть українці, не тільки по кацапській.
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20.11.2025 10:49 Відповісти
Шашлычник грёбаный.
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20.11.2025 13:09 Відповісти
Скоріш за все, як це не прикро , люди вже загинули від переохолодження. На жаль(((.
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20.11.2025 15:44 Відповісти
 
 