Нині невідомо про долю ще 22 людей у Тернополі - пошук триває, - Зеленський. ВIДЕО

Усю ніч наші рятувальники працювали в Тернополі, і пошуково-рятувальні роботи тривають досі.

Невідомо про місцеперебування 22 людей – їх пошук продовжується, інформує Цензор.НЕТ.

До робіт залучено понад 230 рятувальників із дев’яти регіонів України. На окремих ділянках можна працювати лише вручну через сильні руйнування і роздробленість конструкцій. Це ускладнює пошук.

Що відомо про загиблих

Станом на зараз відомо про 26 загиблих, і серед них троє дітей.

На місці прильоту майже добу безперервно працюють рятувальники, медики, поліцейські.

Обстріл 19 листопада

Російські окупанти атакували області на заході України.

У Тернополі пошкоджено багатоповерхівки, відомо про постраждалих і загиблих.

У низці областей запровадили аварійні відключення світла.

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