3 904 17
Нині невідомо про долю ще 22 людей у Тернополі - пошук триває, - Зеленський. ВIДЕО
Усю ніч наші рятувальники працювали в Тернополі, і пошуково-рятувальні роботи тривають досі.
Невідомо про місцеперебування 22 людей – їх пошук продовжується, інформує Цензор.НЕТ.
До робіт залучено понад 230 рятувальників із дев’яти регіонів України. На окремих ділянках можна працювати лише вручну через сильні руйнування і роздробленість конструкцій. Це ускладнює пошук.
Що відомо про загиблих
Станом на зараз відомо про 26 загиблих, і серед них троє дітей.
На місці прильоту майже добу безперервно працюють рятувальники, медики, поліцейські.
Обстріл 19 листопада
- Російські окупанти атакували області на заході України.
- У Тернополі пошкоджено багатоповерхівки, відомо про постраждалих і загиблих.
- У низці областей запровадили аварійні відключення світла.
Топ коментарі
+37 svojak70
показати весь коментар20.11.2025 10:08 Відповісти Посилання
+20 Ostap Hor
показати весь коментар20.11.2025 10:09 Відповісти Посилання
+16 Поділля16
показати весь коментар20.11.2025 10:49 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нардеп Федієнко «засвітив» у мережі завод у Тернополі, де виробляються РЕБ: рф побачила - і атакувала місто, вбивши людей у будинках поблизу заводу, заявила журналістка Юлія Кирієнко
«Згодом член комітету з Нацбезпеки звісно відео видалив», - додала вона.
https://t.me/place_kharkiv/112850?single
https://www.vietnam.vn/ru/tinh-bao-nga-da-phat-hien-bi-mat-nao-duoi-ham-ngam-o-kiev
де воно - там і смерті українців ..де смерті українців - там воно