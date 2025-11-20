В Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы на месте удара: разобрано более 880 кв.м. завалов. ФОТОрепортаж

В Тернополе уже вторые сутки подряд продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы на месте российского удара.

Спасатели работают без перерыва, расчищают разрушенные конструкции, вывозят обломки и ищут людей — тех, кто мог оказаться в зоне разрушений, передает Цензор.НЕТ.

За это время разобрано 880 квадратных метров разрушенных конструкций и вывезено 370 тонн строительных обломков.

Непосредственно на месте сейчас работают 68 спасателей и 16 единиц техники, в общей сложности к ликвидации последствий привлечены 194 спасателя и 53 единицы техники.

На данный момент известно о 26 погибших гражданских, среди которых 3 ребенка, и 93 травмированных, в том числе 18 детей. Удалось спасти 46 человек, среди них 7 детей.

Около 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Работа спасателей в Тернополе









