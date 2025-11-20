В Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы на месте удара: разобрано более 880 кв.м. завалов. ФОТОрепортаж
В Тернополе уже вторые сутки подряд продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы на месте российского удара.
Спасатели работают без перерыва, расчищают разрушенные конструкции, вывозят обломки и ищут людей — тех, кто мог оказаться в зоне разрушений, передает Цензор.НЕТ.
За это время разобрано 880 квадратных метров разрушенных конструкций и вывезено 370 тонн строительных обломков.
Непосредственно на месте сейчас работают 68 спасателей и 16 единиц техники, в общей сложности к ликвидации последствий привлечены 194 спасателя и 53 единицы техники.
На данный момент известно о 26 погибших гражданских, среди которых 3 ребенка, и 93 травмированных, в том числе 18 детей. Удалось спасти 46 человек, среди них 7 детей.
Около 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.
Работа спасателей в Тернополе
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль