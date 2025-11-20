РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12994 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Тернопольщины
1 605 2

В Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы на месте удара: разобрано более 880 кв.м. завалов. ФОТОрепортаж

В Тернополе уже вторые сутки подряд продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы на месте российского удара.

Спасатели работают без перерыва, расчищают разрушенные конструкции, вывозят обломки и ищут людей — тех, кто мог оказаться в зоне разрушений, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

За это время разобрано 880 квадратных метров разрушенных конструкций и вывезено 370 тонн строительных обломков.

Непосредственно на месте сейчас работают 68 спасателей и 16 единиц техники, в общей сложности к ликвидации последствий привлечены 194 спасателя и 53 единицы техники.

На данный момент известно о 26 погибших гражданских, среди которых 3 ребенка, и 93 травмированных, в том числе 18 детей. Удалось спасти 46 человек, среди них 7 детей.

Около 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Смотрите: Сейчас неизвестна судьба еще 22 человек в Тернополе - поиски продолжаются, - Зеленский. ВИДЕО

Работа спасателей в Тернополе

тернополь
тернополь
тернополь
тернополь

Читайте также: Санду о российском авиаударе по Тернополю: "В очередной раз демонстрирует пренебрежение Кремля к человечеству"

Автор: 

Тернополь (824) ГСЧС (5200) Тернопольская область (826) Тернопольский район (81)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будьте прокляті навіки,чортові кацапи і ваші виродки-діти!!!
показать весь комментарий
20.11.2025 16:02 Ответить
Нажаль прокльони не працюють. Більш дієво працюють бомби та ракети, якими потрібно утюжить русню, але не з нашим асфальтоукладчиком
показать весь комментарий
20.11.2025 16:05 Ответить
 
 