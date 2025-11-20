Днепропетровщина под атакой дронов: в регионе раздаются взрывы
На Днепропетровщине вечером 20 ноября прогремели взрывы — российские войска атакуют область ударными беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил и. о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.
"Днепропетровская область под атакой беспилотников. Громко. Последствия выясняем", — отметил он.
В регионе объявлена воздушная тревога. Жителей просят оставаться в безопасных местах до окончания угрозы.
Удар РФ по Тернополю: в больницах остаются 52 пострадавших
Между тем после массированной российской атаки 19 ноября в Тернополе в больницах остаются 52 пострадавших, среди них 17 детей. Всего за медицинской помощью обратились 95 человек. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Тернопольской ОГА Ольга Ярмоленко.
По ее словам, самыми тяжелыми у пострадавших являются травмы брюшной полости, разрыв селезенки, осколочные ранения легких и печени.
"Переливание крови проводили много, вчера станция переливания крови хорошо работала, но у нас запасы крови были, это уже та кровь, которая идет на будущее. Были люди, которые отказались от госпитализации, трое умерли в лечебных учреждениях в первые сутки от тяжелых полученных травм", - отметила Ярмоленко.
Она подчеркнула, что медицинская помощь предоставляется в полном объеме, лечебные учреждения обеспечены изделиями медицинского назначения и медикаментами.
С 19 по 21 ноября в Тернополе объявлены Дни траура по погибшим вследствие ночной атаки РФ. Погибло не менее 26 человек, 22 - считаются пропавшими без вести.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль