Беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы: МИД вызвал посла РФ

Министерство обороны Молдовы подтвердило, что прошлой ночью в воздушное пространство страны залетел беспилотник. В связи с этим Министерство иностранных дел страны вызвало посла России.

Нарушение воздушного пространства Молдовы

Так, Минобороны Молдовы заявило, что получило данные в результате обмена информацией с партнерами в Украине и Румынии. Министерство уточнило, что "беспилотник не был обнаружен системами мониторинга воздушного пространства из-за низкой высоты полета".

По данным ведомства, беспилотник пересек воздушное пространство Молдовы между 03:22 и 03:35 из украинского села Лесное в молдавское Сейца, на высоте примерно 100 метров.

МИД Молдовы вызывает посла РФ

В свою очередь МИД Молдовы заявил, что вызывает посла РФ в Молдове Олега Озерова, которому будет передан "решительный протест".

"Министерство иностранных дел решительно осуждает инцидент, произошедший в ночь на 19 ноября, когда воздушное пространство Республики Молдова незаконно нарушил беспилотник со стороны села Лесное (Украина) в направлении села Сейц", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что такие действия являются серьезным нарушением национального суверенитета и создают значительные риски для безопасности граждан и региональной стабильности.

Министерство заявило, что "вновь призывает Российскую Федерацию избегать любых действий, угрожающих безопасности Республики Молдова, и строго соблюдать суверенитет и территориальную целостность нашей страны".

Напомним, ранее сообщалось, что Румыния подняла истребители для контроля воздушной ситуации во время массированных ударов России по украинским регионам.

Обстрел 19 ноября