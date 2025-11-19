Беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы: МИД вызвал посла РФ
Министерство обороны Молдовы подтвердило, что прошлой ночью в воздушное пространство страны залетел беспилотник. В связи с этим Министерство иностранных дел страны вызвало посла России.
Об этом сообщает NewsMaker, передает Цензор.НЕТ.
Нарушение воздушного пространства Молдовы
Так, Минобороны Молдовы заявило, что получило данные в результате обмена информацией с партнерами в Украине и Румынии. Министерство уточнило, что "беспилотник не был обнаружен системами мониторинга воздушного пространства из-за низкой высоты полета".
По данным ведомства, беспилотник пересек воздушное пространство Молдовы между 03:22 и 03:35 из украинского села Лесное в молдавское Сейца, на высоте примерно 100 метров.
МИД Молдовы вызывает посла РФ
В свою очередь МИД Молдовы заявил, что вызывает посла РФ в Молдове Олега Озерова, которому будет передан "решительный протест".
"Министерство иностранных дел решительно осуждает инцидент, произошедший в ночь на 19 ноября, когда воздушное пространство Республики Молдова незаконно нарушил беспилотник со стороны села Лесное (Украина) в направлении села Сейц", - говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что такие действия являются серьезным нарушением национального суверенитета и создают значительные риски для безопасности граждан и региональной стабильности.
Министерство заявило, что "вновь призывает Российскую Федерацию избегать любых действий, угрожающих безопасности Республики Молдова, и строго соблюдать суверенитет и территориальную целостность нашей страны".
Напомним, ранее сообщалось, что Румыния подняла истребители для контроля воздушной ситуации во время массированных ударов России по украинским регионам.
Обстрел 19 ноября
- Российские оккупанты атаковали области на западе Украины.
- В Тернополе повреждены многоэтажки, известно о пострадавших.
- На Львовщине под ударом объект энергетики.
- В ряде областей ввели аварийные отключения света.
- Под ударом оказалась Ивано-Франковская область, в результате чего пострадали 3 человека, в том числе двое детей.
- В Черниговской области атакован энергообъект.
- Известно о как минимум 10 погибших и 37 раненых, в том числе 12 детей, в Тернополе.
