Россия пытается вернуть влияние в Молдове через лояльных чиновников, - Санду

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что Россия стремится вернуть свое влияние в стране, размещая лояльных Кремлю людей на ключевых должностях в государственных структурах.

Об этом сообщает Omniapres, передает Цензор.НЕТ.

По словам Санду, сейчас Россия "не может дотянуться до Молдовы", потому что Украина оказывает сопротивление. "Но политический и стратегический риск остается высоким. Москва стремится поставить лояльных людей в ключевые институты, которые будут выполнять директивы Кремля, а не действовать в интересах наших граждан", - сказала она.

Президент подчеркнула, что признаки такого влияния уже наблюдались во время предыдущих выборов, когда Россия пыталась установить контроль над властью в Кишиневе, чтобы использовать Молдову против Украины, Румынии и других стран региона.

Санду предупредила, что в случае установления контроля Москвы Молдова может превратиться в "серую зону", уязвимую для отмывания денег, коррупционных схем и угроз безопасности на границе с Украиной.

Что предшествовало?

Напомним, в воскресенье, 28 сентября, в Молдове стартовали парламентские выборы. Граждане выбирают 101 депутата на четырехлетний срок.

После подсчета 99,65% голосов на парламентских выборах в Молдове, партия президента Маи Санду - "Действие и Солидарность" (PAS) - получает 50,06% голосов.

Президент Молдовы Мая Санду отметила, что Россия будет искать новые методы влияния на страну, ведь хочет использовать ее против Украины.

Тю, блін, так не призначайте.
05.11.2025 11:43 Ответить
Стісняюсь спитать: а де такі призначення узгоджують? У резидента кремля в Тирасполі?
05.11.2025 11:55 Ответить
Цю жіночку треба буде в Україну без ЗЄригів просити покерувати
05.11.2025 11:45 Ответить
 
 