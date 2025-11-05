Россия пытается вернуть влияние в Молдове через лояльных чиновников, - Санду
Президент Молдовы Мая Санду заявила, что Россия стремится вернуть свое влияние в стране, размещая лояльных Кремлю людей на ключевых должностях в государственных структурах.
Об этом сообщает Omniapres, передает Цензор.НЕТ.
По словам Санду, сейчас Россия "не может дотянуться до Молдовы", потому что Украина оказывает сопротивление. "Но политический и стратегический риск остается высоким. Москва стремится поставить лояльных людей в ключевые институты, которые будут выполнять директивы Кремля, а не действовать в интересах наших граждан", - сказала она.
Президент подчеркнула, что признаки такого влияния уже наблюдались во время предыдущих выборов, когда Россия пыталась установить контроль над властью в Кишиневе, чтобы использовать Молдову против Украины, Румынии и других стран региона.
Санду предупредила, что в случае установления контроля Москвы Молдова может превратиться в "серую зону", уязвимую для отмывания денег, коррупционных схем и угроз безопасности на границе с Украиной.
Что предшествовало?
Напомним, в воскресенье, 28 сентября, в Молдове стартовали парламентские выборы. Граждане выбирают 101 депутата на четырехлетний срок.
После подсчета 99,65% голосов на парламентских выборах в Молдове, партия президента Маи Санду - "Действие и Солидарность" (PAS) - получает 50,06% голосов.
Президент Молдовы Мая Санду отметила, что Россия будет искать новые методы влияния на страну, ведь хочет использовать ее против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль