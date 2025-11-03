На границе с Молдовой разоблачили двух взяткодателей. ВИДЕО+ФОТО
В течение суток пограничники Белгород-Днестровского отряда дважды зафиксировали попытки подкупа.
Пограничники в Одесской области разоблачили попытки подкупа в пунктах пропуска
Как передает Цензор.НЕТ, в пункте пропуска "Паланка–Маяки–Удобное" 47-летняя украинка предложила инспектору 500 долларов за пропуск своего мужа, срок действия документа которого истек. После отказа женщина объяснила, что это якобы "на шоколадку".
Еще один случай произошел в пункте "Старокозаче", где 30-летний гражданин Туниса пытался дать пограничнику 200 евро за разрешение на въезд. Как выяснилось, в прошлом году его выдворили из Украины с запретом на возвращение в течение пяти лет.
В обоих случаях пограничники от взяток отказались. По фактам попыток подкупа открыты уголовные производства.
ГПСУ напоминает: предложение неправомерной выгоды является преступлением. Перед поездками стоит проверять действительность документов и не пытаться решать вопросы деньгами.
