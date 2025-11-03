РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9766 посетителей онлайн
Новости Фото Взяточники
727 2

На границе с Молдовой разоблачили двух взяткодателей. ВИДЕО+ФОТО

В течение суток пограничники Белгород-Днестровского отряда дважды зафиксировали попытки подкупа.

Пограничники в Одесской области разоблачили попытки подкупа в пунктах пропуска

Как передает Цензор.НЕТ, в пункте пропуска "Паланка–Маяки–Удобное" 47-летняя украинка предложила инспектору 500 долларов за пропуск своего мужа, срок действия документа которого истек. После отказа женщина объяснила, что это якобы "на шоколадку".

Еще один случай произошел в пункте "Старокозаче", где 30-летний гражданин Туниса пытался дать пограничнику 200 евро за разрешение на въезд. Как выяснилось, в прошлом году его выдворили из Украины с запретом на возвращение в течение пяти лет.

В обоих случаях пограничники от взяток отказались. По фактам попыток подкупа открыты уголовные производства.

ГПСУ напоминает: предложение неправомерной выгоды является преступлением. Перед поездками стоит проверять действительность документов и не пытаться решать вопросы деньгами.

Читайте: Попытки граждан прорваться через границу в Закарпатье не единичны. КПП обустроят блоками-заградителями, - ГПСУ

На границе с Молдовой разоблачили двух взяточников
На границе с Молдовой разоблачили двух взяточников

Читайте: Пограничники разоблачили людей, которые пытались переправить в Румынию военнообязанного мужчину. ФОТО

Автор: 

взятка (6252) Госпогранслужба (6965) граница (5418) Молдова (1957) Украина (45186)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
грьобана зелена влада продовжує накидувати на втечу!!!
щоб ти здох!
зелена гундоса зе!гніда!!!
нєнє!
пожиттєво! з повною конфіскацію!!!

але!
18-22, щиро вітаю!!!
дітки, біжить звідси!!!
в цьому ******** гнійнику вам нема, що робити!!!!
показать весь комментарий
03.11.2025 16:26 Ответить
200, 500 - як в морду плюнули. Хіба з такими грошима уникають виконання обов'язку перед Батьківщиною?
показать весь комментарий
03.11.2025 16:28 Ответить
 
 