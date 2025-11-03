На кордоні з Молдовою викрили двох хабародавців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Протягом доби прикордонники Білгород-Дністровського загону двічі зафіксували спроби підкупу.
Прикордонники на Одещині викрили спроби підкупу у пунктах пропуску
Як передає Цензор.НЕТ, у пункті пропуску "Паланка–Маяки–Удобне" 47-річна українка запропонувала інспектору 500 доларів за пропуск свого чоловіка, термін дії документа якого закінчився. Після відмови жінка пояснила, що це нібито "на шоколадку".
Ще один випадок стався у пункті "Старокозаче", де 30-річний громадянин Тунісу намагався дати прикордоннику 200 євро за дозвіл на в’їзд. Як з’ясувалося, торік його видворили з України із забороною на повернення протягом п’яти років.
В обох випадках прикордонники від хабарів відмовились. За фактами спроб підкупу відкрито кримінальні провадження.
ДПСУ нагадує: пропозиція неправомірної вигоди є злочином. Перед поїздками варто перевіряти дійсність документів і не намагатися вирішувати питання грошима.
