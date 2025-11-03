УКР
На кордоні з Молдовою викрили двох хабародавців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Протягом доби прикордонники Білгород-Дністровського загону двічі зафіксували спроби підкупу.

Прикордонники на Одещині викрили спроби підкупу у пунктах пропуску

Як передає Цензор.НЕТ, у пункті пропуску "Паланка–Маяки–Удобне" 47-річна українка запропонувала інспектору 500 доларів за пропуск свого чоловіка, термін дії документа якого закінчився. Після відмови жінка пояснила, що це нібито "на шоколадку".

Ще один випадок стався у пункті "Старокозаче", де 30-річний громадянин Тунісу намагався дати прикордоннику 200 євро за дозвіл на в’їзд. Як з’ясувалося, торік його видворили з України із забороною на повернення протягом п’яти років.

В обох випадках прикордонники від хабарів відмовились. За фактами спроб підкупу відкрито кримінальні провадження.

ДПСУ нагадує: пропозиція неправомірної вигоди є злочином. Перед поїздками варто перевіряти дійсність документів і не намагатися вирішувати питання грошима.

Читайте: Спроби громадян прорватися через кордон на Закарпатті непоодинокі. КПП облаштують блоками-загороджувачами, - ДПСУ

Читайте: Прикордонники викрили людей, які намагались переправити в Румунію військовозобов’язаного чоловіка. ФОТО

грьобана зелена влада продовжує накидувати на втечу!!!
щоб ти здох!
зелена гундоса зе!гніда!!!
нєнє!
пожиттєво! з повною конфіскацію!!!

але!
18-22, щиро вітаю!!!
дітки, біжить звідси!!!
в цьому ******** гнійнику вам нема, що робити!!!!
03.11.2025 16:26 Відповісти
200, 500 - як в морду плюнули. Хіба з такими грошима уникають виконання обов'язку перед Батьківщиною?
03.11.2025 16:28 Відповісти
Тіко двоє не хотіли ділитися по установлених ОПою тарифах?
03.11.2025 18:00 Відповісти
А що тут кримінального? Запрпонувала мабуть на Дубайский шоколад.
