Росія намагається повернути вплив у Молдові через лояльних посадовців, - Санду
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія прагне повернути свій вплив у країні, розміщуючи лояльних до Кремля людей на ключових посадах у державних структурах.
Про це повідомляє Omniapres, передає Цензор.НЕТ.
За словами Санду, зараз Росія "не може дотягнутися до Молдови", тому що Україна чинить опір. "Але політичний і стратегічний ризик залишається високим. Москва прагне поставити лояльних людей у ключові інститути, які виконуватимуть директиви Кремля, а не діятимуть в інтересах наших громадян", - сказала вона.
Президентка наголосила, що ознаки такого впливу вже спостерігались під час попередніх виборів, коли Росія намагалася встановити контроль над владою в Кишиневі, щоб використати Молдову проти України, Румунії та інших країн регіону.
Санду застерегла, що у разі встановлення контролю Москви Молдова може перетворитися на "сіру зону", вразливу до відмивання грошей, корупційних схем і загроз безпеці на кордоні з Україною.
Що передувало?
Нагадаємо, у неділю, 28 вересня, в Молдові стартували парламентські вибори. Громадяни обирають 101 депутата на чотирирічний термін.
Після підрахунку 99,65% голосів на парламентських виборах у Молдові, партія президентки Маї Санду - "Дія і Солідарність" (PAS) - отримує 50,06% голосів.
Президентка Молдови Мая Санду зауважила, що Росія шукатиме нові методи впливу на країну, адже хоче використати її проти України.
