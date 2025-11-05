Росія намагається повернути вплив у Молдові через лояльних посадовців, - Санду

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія прагне повернути свій вплив у країні, розміщуючи лояльних до Кремля людей на ключових посадах у державних структурах.

За словами Санду, зараз Росія "не може дотягнутися до Молдови", тому що Україна чинить опір. "Але політичний і стратегічний ризик залишається високим. Москва прагне поставити лояльних людей у ключові інститути, які виконуватимуть директиви Кремля, а не діятимуть в інтересах наших громадян", - сказала вона.

Президентка наголосила, що ознаки такого впливу вже спостерігались під час попередніх виборів, коли Росія намагалася встановити контроль над владою в Кишиневі, щоб використати Молдову проти України, Румунії та інших країн регіону.

Санду застерегла, що у разі встановлення контролю Москви Молдова може перетворитися на "сіру зону", вразливу до відмивання грошей, корупційних схем і загроз безпеці на кордоні з Україною.

Що передувало?

Нагадаємо, у неділю, 28 вересня, в Молдові стартували парламентські вибори. Громадяни обирають 101 депутата на чотирирічний термін.

Після підрахунку 99,65% голосів на парламентських виборах у Молдові, партія президентки Маї Санду - "Дія і Солідарність" (PAS) - отримує 50,06% голосів.

Президентка Молдови Мая Санду зауважила, що Росія шукатиме нові методи впливу на країну, адже хоче використати її проти України.

