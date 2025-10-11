Наша перемога на виборах тимчасова. Росія шукатиме нові методи впливу, - Санду

Президентка Молдови Мая Санду зауважила, що Росія шукатиме нові методи впливу на країну, адже хоче використати її проти України.

Так, Санду наголосила, що Росія хоче використати Молдову проти України, тому вона і почала гібридні атаки на нашу демократію.

"Вибори стали новою лінією фронту. Стратегія Москви була систематичною, перевіреною на місцевих і регіональних виборах, сягнувши кульмінації на минулорічних президентських виборах і референдумі щодо ЄС, який відбувся, незважаючи на масштабне втручання. Однак справжньою метою були цьогорічні парламентські вибори", – зазначила президентка Молдови.

Однак, наголосила Санду, громадяни Молдови за підтримки інституцій, громадянського суспільства і вільної преси відстояли право вибору. Вони проголосували за демократію, за Європу і за мир.

Але будьмо відвертими: перемога тимчасова, це вікно для зміцнення стійкості та прискорення європейської інтеграції. Росія шукатиме нові методи та цілі. Якщо авторитарні режими адаптуються швидше за демократії, свобода буде втрачена", – зазначила вона.

Санду переконана, що необхідно відновити впевненість громадян у тому, "що демократія – це не слабкість, а сила, яку необхідно захищати щодня через участь, пильність та мужність".

"Республіка Молдова готова поділитися своїм досвідом, успіхами, помилками і боротьбою, що триває, з будь-якою демократією, яка зіткнулася з аналогічними небезпеками. Тому що захист демократії сьогодні – це не національний, а колективний проєкт", – підсумувала президентка Молдови.

