Новини Вплив РФ на вибори у Молдові
Наша перемога на виборах тимчасова. Росія шукатиме нові методи впливу, - Санду

Санду про Росію

Президентка Молдови Мая Санду зауважила, що Росія шукатиме нові методи впливу на країну, адже хоче використати її проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deschide.

Так, Санду наголосила, що Росія хоче використати Молдову проти України, тому вона і почала гібридні атаки на нашу демократію.

"Вибори стали новою лінією фронту. Стратегія Москви була систематичною, перевіреною на місцевих і регіональних виборах, сягнувши кульмінації на минулорічних президентських виборах і референдумі щодо ЄС, який відбувся, незважаючи на масштабне втручання. Однак справжньою метою були цьогорічні парламентські вибори", – зазначила президентка Молдови.

Однак, наголосила Санду, громадяни Молдови за підтримки інституцій, громадянського суспільства і вільної преси відстояли право вибору. Вони проголосували за демократію, за Європу і за мир.

Але будьмо відвертими: перемога тимчасова, це вікно для зміцнення стійкості та прискорення європейської інтеграції. Росія шукатиме нові методи та цілі. Якщо авторитарні режими адаптуються швидше за демократії, свобода буде втрачена", – зазначила вона.

Санду переконана, що необхідно відновити впевненість громадян у тому, "що демократія – це не слабкість, а сила, яку необхідно захищати щодня через участь, пильність та мужність".

"Республіка Молдова готова поділитися своїм досвідом, успіхами, помилками і боротьбою, що триває, з будь-якою демократією, яка зіткнулася з аналогічними небезпеками. Тому що захист демократії сьогодні – це не національний, а колективний проєкт", – підсумувала президентка Молдови.

Топ коментарі
+6
Ось, що означає бути президентом - готуватися до нових викликів з боку росії, а не до шашликів!
Зате зеленський має одну суттєву перевагу - Санду не може зіграти на роялі, як він!
11.10.2025 20:50 Відповісти
+5
Яка розумна жінка!
Деяким нашим чоловікам в Україні навіть можна повчитися.....
11.10.2025 20:39 Відповісти
+5
Дякуємо громадянам Молдови що не допустили кацапських гнид до деморалізації своєї країни і Україна немає під боком ще одного ворога.
11.10.2025 20:43 Відповісти
Може спитати у потужного сусіда , як правити вічно.
11.10.2025 20:38 Відповісти
11.10.2025 20:39 Відповісти
11.10.2025 20:43 Відповісти
На цьому світі все тимчасове ... 🫩
показати весь коментар
11.10.2025 20:42 Відповісти
То наш цим не укомплектований.
показати весь коментар
11.10.2025 21:13 Відповісти
То це він віддав найдорожче, що в нього не було на розвиток армії?
показати весь коментар
11.10.2025 21:21 Відповісти
Mulțumesc, România! Moldova este România!
Будуйте дороги і готуйтесь до шашликів! Зніміть всі блокпости з придністров'ям і відведіть свої війська від тієї території! Це самий дієвий рецепт, бо вони теж люди. Можете спитати у найвеличнішого лідора Всесвіту - він ніколи не бреше (якщо мовчить)
Наш Лідор це вам не Порошенко чи якась Санду. Вибори йому не страшні. Він їх відмінив
