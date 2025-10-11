РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7991 посетитель онлайн
Новости Влияние РФ на выборы в Молдове
573 18

Наша победа на выборах временная. Россия будет искать новые методы влияния, - Санду

Санду о России

Президент Молдовы Майя Санду отметила, что Россия будет искать новые методы влияния на страну, ведь хочет использовать ее против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deschide.

В частности, Санду подчеркнула, что Россия хочет использовать Молдову против Украины, поэтому она и начала гибридные атаки на нашу демократию.

"Выборы стали новой линией фронта. Стратегия Москвы была систематической, проверенной на местных и региональных выборах, достигнув кульминации на прошлогодних президентских выборах и референдуме относительно ЕС, который состоялся, несмотря на масштабное вмешательство. Однако настоящей целью были нынешние парламентские выборы", - отметила президент Молдовы.

Однако, подчеркнула Санду, граждане Молдовы при поддержке институтов, гражданского общества и свободной прессы отстояли право выбора. Они проголосовали за демократию, за Европу и за мир.

Также читайте: Кошта о победе партии Санду на выборах: Молдова выбрала демократию, несмотря на вмешательство со стороны РФ

"Но будем откровенны: победа временная, это окно для укрепления устойчивости и ускорения европейской интеграции. Россия будет искать новые методы и цели. Если авторитарные режимы адаптируются быстрее демократии, свобода будет потеряна", - отметила она.

Санду убеждена, что необходимо восстановить уверенность граждан в том, "что демократия - это не слабость, а сила, которую необходимо защищать ежедневно через участие, бдительность и мужество".

"Республика Молдова готова поделиться своим опытом, успехами, ошибками и продолжающейся борьбой с любой демократией, которая столкнулась с аналогичными опасностями. Потому что защита демократии сегодня - это не национальный, а коллективный проект", - подытожила президент Молдовы.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Молдова (1952) россия (97613) Мая Санду (233)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Яка розумна жінка!
Деяким нашим чоловікам в Україні навіть можна повчитися.....
показать весь комментарий
11.10.2025 20:39 Ответить
+4
Дякуємо громадянам Молдови що не допустили кацапських гнид до деморалізації своєї країни і Україна немає під боком ще одного ворога.
показать весь комментарий
11.10.2025 20:43 Ответить
+4
Ось, що означає бути президентом - готуватися до нових викликів з боку росії, а не до шашликів!
Зате зеленський має одну суттєву перевагу - Санду не може зіграти на роялі, як він!
показать весь комментарий
11.10.2025 20:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може спитати у потужного сусіда , як правити вічно.
показать весь комментарий
11.10.2025 20:38 Ответить
Яка розумна жінка!
Деяким нашим чоловікам в Україні навіть можна повчитися.....
показать весь комментарий
11.10.2025 20:39 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
11.10.2025 20:43 Ответить
На цьому світі все тимчасове ... 🫩
показать весь комментарий
11.10.2025 20:42 Ответить
Згадайте написи на кільці царя Соломона..
показать весь комментарий
11.10.2025 21:12 Ответить
так і я ж про це ...
показать весь комментарий
11.10.2025 21:14 Ответить
Дякуємо громадянам Молдови що не допустили кацапських гнид до деморалізації своєї країни і Україна немає під боком ще одного ворога.
показать весь комментарий
11.10.2025 20:43 Ответить
Ось, що означає бути президентом - готуватися до нових викликів з боку росії, а не до шашликів!
Зате зеленський має одну суттєву перевагу - Санду не може зіграти на роялі, як він!
показать весь комментарий
11.10.2025 20:50 Ответить
тут він має "природний дар" -
показать весь комментарий
11.10.2025 20:53 Ответить
Та цей "дар" забули укомлектувати яйцями!
показать весь комментарий
11.10.2025 21:04 Ответить
То наш цим не укомплектований.
показать весь комментарий
11.10.2025 21:13 Ответить
Так воно йому і не треба - тільки чіпляло б зайві клавіші!
показать весь комментарий
11.10.2025 21:28 Ответить
яйці в той час, коли була комплектація, подорожчали - по 17 і більше... Не всім були "до кишені"
показать весь комментарий
11.10.2025 21:20 Ответить
То це він віддав найдорожче, що в нього не було на розвиток армії?
показать весь комментарий
11.10.2025 21:21 Ответить
показать весь комментарий
11.10.2025 21:24 Ответить
Mulțumesc, România! Moldova este România!
показать весь комментарий
11.10.2025 20:55 Ответить
Будуйте дороги і готуйтесь до шашликів! Зніміть всі блокпости з придністров'ям і відведіть свої війська від тієї території! Це самий дієвий рецепт, бо вони теж люди. Можете спитати у найвеличнішого лідора Всесвіту - він ніколи не бреше (якщо мовчить)
показать весь комментарий
11.10.2025 21:16 Ответить
Наш Лідор це вам не Порошенко чи якась Санду. Вибори йому не страшні. Він їх відмінив
показать весь комментарий
11.10.2025 21:21 Ответить
 
 