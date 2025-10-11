Наша победа на выборах временная. Россия будет искать новые методы влияния, - Санду
Президент Молдовы Майя Санду отметила, что Россия будет искать новые методы влияния на страну, ведь хочет использовать ее против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deschide.
В частности, Санду подчеркнула, что Россия хочет использовать Молдову против Украины, поэтому она и начала гибридные атаки на нашу демократию.
"Выборы стали новой линией фронта. Стратегия Москвы была систематической, проверенной на местных и региональных выборах, достигнув кульминации на прошлогодних президентских выборах и референдуме относительно ЕС, который состоялся, несмотря на масштабное вмешательство. Однако настоящей целью были нынешние парламентские выборы", - отметила президент Молдовы.
Однако, подчеркнула Санду, граждане Молдовы при поддержке институтов, гражданского общества и свободной прессы отстояли право выбора. Они проголосовали за демократию, за Европу и за мир.
"Но будем откровенны: победа временная, это окно для укрепления устойчивости и ускорения европейской интеграции. Россия будет искать новые методы и цели. Если авторитарные режимы адаптируются быстрее демократии, свобода будет потеряна", - отметила она.
Санду убеждена, что необходимо восстановить уверенность граждан в том, "что демократия - это не слабость, а сила, которую необходимо защищать ежедневно через участие, бдительность и мужество".
"Республика Молдова готова поделиться своим опытом, успехами, ошибками и продолжающейся борьбой с любой демократией, которая столкнулась с аналогичными опасностями. Потому что защита демократии сегодня - это не национальный, а коллективный проект", - подытожила президент Молдовы.
