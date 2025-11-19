Румыния поднимала истребители после появления дрона в воздушном пространстве во время ударов РФ по Украине
Румыния подняла истребители для контроля воздушной ситуации во время массированных ударов России по украинским регионам.
Об этом сообщило Министерство обороны Румынии, пишет Цензор.НЕТ.
В ночь на 19 ноября два истребителя Eurofighter Typhoon с авиабазы "Михаил Кегелничану" вылетели к границе с Украиной после объявления воздушной тревоги в уезде Тулча. В 00:20 радары зафиксировали сигнал беспилотника, который зашел примерно на 8 км в воздушное пространство Румынии - от украинского Вилково до румынских Периправы и Килия-Веке, где он исчез с радаров.
По данным военных, дрон периодически появлялся на радарах в течение около 12 минут - от молдавского Колибаши до румынской коммуны Фолтешть, а также в районе Оанча.
После объявления воздушной тревоги в 00:59 в северной части уезда Галац в небо подняли еще два истребителя F-16. Eurofighter вернулись на авиабазу около 01:50, а F-16 - примерно в 02:30.
Обстрел 19 ноября
- Российские оккупанты атаковали области на западе Украины.
- В Тернополе повреждены многоэтажки, известно о пострадавших.
- На Львовщине под ударом объект энергетики.
- В ряде областей ввели аварийные отключения света.
- Под ударом оказалась Ивано-Франковская область, в результате чего пострадали 3 человека, в том числе двое детей.
- В Черниговской области атакован энергообъект.
- Известно о как минимум 10 погибших и 37 раненых, в том числе 12 детей, в Тернополе.
Пілоти зробили селфі?
Позорище!
Ганьба якась...
Всього окупанти застосували 524 засоби повітряного нападу - 48 ракет та 476 БпЛА різних типів:
476 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим (близько 300 із них - "шахеди"); 40 крилатих ракет Х-101 (райони пусків: Вологодська, Астраханська обл. - РФ; 7 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря); 1 балістична ракета "Іскандер-М" (район пуску: Ростовська обл. - РФ). Джерело: https://censor.net/ua/n3585784
Станом на 10:00 сили протиповітряної оборони знешкодили 483 цілі:
442 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 34 крилаті ракети Х-101; 7 крилатих ракет "Калібр". Джерело: https://censor.net/ua/n3585784
Наші збили 442 мопеди з 476. Румуни 0 з 1. Різницю відчуваєш, опудало?