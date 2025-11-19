Румыния поднимала истребители после появления дрона в воздушном пространстве во время ударов РФ по Украине

Румыния подняла истребители для контроля воздушной ситуации во время массированных ударов России по украинским регионам.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии, пишет Цензор.НЕТ.

В ночь на 19 ноября два истребителя Eurofighter Typhoon с авиабазы "Михаил Кегелничану" вылетели к границе с Украиной после объявления воздушной тревоги в уезде Тулча. В 00:20 радары зафиксировали сигнал беспилотника, который зашел примерно на 8 км в воздушное пространство Румынии - от украинского Вилково до румынских Периправы и Килия-Веке, где он исчез с радаров.

По данным военных, дрон периодически появлялся на радарах в течение около 12 минут - от молдавского Колибаши до румынской коммуны Фолтешть, а также в районе Оанча.

После объявления воздушной тревоги в 00:59 в северной части уезда Галац в небо подняли еще два истребителя F-16. Eurofighter вернулись на авиабазу около 01:50, а F-16 - примерно в 02:30.

Обстрел 19 ноября

