Новости Нарушение воздушного пространства Румыния поднимала истребители
509 16

Румыния поднимала истребители после появления дрона в воздушном пространстве во время ударов РФ по Украине

Румыния высылает российского дипломата из страны

Румыния подняла истребители для контроля воздушной ситуации во время массированных ударов России по украинским регионам.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии, пишет Цензор.НЕТ.

В ночь на 19 ноября два истребителя Eurofighter Typhoon с авиабазы "Михаил Кегелничану" вылетели к границе с Украиной после объявления воздушной тревоги в уезде Тулча. В 00:20 радары зафиксировали сигнал беспилотника, который зашел примерно на 8 км в воздушное пространство Румынии - от украинского Вилково до румынских Периправы и Килия-Веке, где он исчез с радаров.

По данным военных, дрон периодически появлялся на радарах в течение около 12 минут - от молдавского Колибаши до румынской коммуны Фолтешть, а также в районе Оанча.

После объявления воздушной тревоги в 00:59 в северной части уезда Галац в небо подняли еще два истребителя F-16. Eurofighter вернулись на авиабазу около 01:50, а F-16 - примерно в 02:30.

Обстрел 19 ноября

І далі шо?
Пілоти зробили селфі?
Позорище!
19.11.2025 10:44 Ответить
Ти дійсно такий дурний, чи прикидаєшся?

Всього окупанти застосували 524 засоби повітряного нападу - 48 ракет та 476 БпЛА різних типів:

476 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим (близько 300 із них - "шахеди"); 40 крилатих ракет Х-101 (райони пусків: Вологодська, Астраханська обл. - РФ; 7 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря); 1 балістична ракета "Іскандер-М" (район пуску: Ростовська обл. - РФ). Джерело: https://censor.net/ua/n3585784
Станом на 10:00 сили протиповітряної оборони знешкодили 483 цілі:

442 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 34 крилаті ракети Х-101; 7 крилатих ракет "Калібр". Джерело: https://censor.net/ua/n3585784

Наші збили 442 мопеди з 476. Румуни 0 з 1. Різницю відчуваєш, опудало?
19.11.2025 11:08 Ответить
Так. Бачу. Не прикидаєшся.
19.11.2025 11:40 Ответить
Позорище це в Україхні, коли замість літаків і засобів збиття ракет та дронів нарід 73% разом із Найвєлічайшим Лідером Всесвіту більше як 500 мільярдів закатали в асфальт. Допоможіть румунам збивати дрони асфальтом, щоб вони не пеіднімали свої літаки. А якщо коротко, то яке бараняче діло вумного наріду 73% до чужої країни? Вони що хочуть - те роблять, ви вже навибирали в себе у 2019 році своїх ліквідаторів, то хоч не лізьте своїми порадами до нормальних людей.
19.11.2025 10:50 Ответить
Достав
19.11.2025 11:22 Ответить
Хто Вас дістав, Зеля? Чи можливо порнов, татаров, шефіри? Чи міндічі з цукерманами?
19.11.2025 11:33 Ответить
Достали ви зі своїми 73
19.11.2025 12:17 Ответить
Не сперечайтеся з ідіотами.
19.11.2025 12:19 Ответить
Наблюдали
19.11.2025 10:46 Ответить
За даними військових, дрон періодично з'являвся на радарах протягом близько 12 хвилин - від молдовського Колібаши до румунської комуни Фолтешть, а також у районі Оанча. Джерело: https://censor.net/ua/n3585787

Ганьба якась...
19.11.2025 10:46 Ответить
Так чому не збили на нашій території? В нас він здається летів години, а не якісь там хвилини.
19.11.2025 10:52 Ответить
Дурні ті, або прикидіються, що критикують наших сусідів за те, що ті підіймали свої літаки, щоб збити цілі, що загрожували їх людям і їх структурі? Продовжуйте стелити асфальт замість того, щоб створити свої системи ППО і свої марафони, щоб вішати локшину на вуха укравїнців. Можете подумати, скільки екіпажів ППО можна було створити за 4 мільярди, які Зеля витрачає на шмарафон?
19.11.2025 11:37 Ответить
Так. Бачу. Не прикидаєшся.
19.11.2025 11:40 Ответить
Так, дійсно вас зелених "патріотів" вже нічого не вилікує. У влади було все, починаючи з 2019 року, щоб побудувати свої сили ППО. Передусім створити свою систему ППО, наприклад "Кільчень", чи інші, варіантів було купа і ціна питання всього 300-400 мільйонів доларів США. Головне, що коли "барига" передавав мирно і цивілізовано владу, то залишив відновлені золото-валютні резерки, 170 мільярдів в казні, виграні у росіян справи по газу на 4,7 мільярдів та інше. Можна було нарощувати виробництво своїх розроблених "баригою" ракет "Нептун", "Вільха", "Сапсан" та інші, розробити свої, а не брехати про "Паляниці", "Рути" "Фламінго". Можна було створити і укриття для наших важливих об'єктів, на яких розікрали десятки мільярдів і нічого не зробили. Можгна було побудувати не "велике крадівництво", а укриття для військових і укриття для громадян, щоб їх не вбивав ворог у їх будівлях, бо ховатися немає де. Все, що давали США, Європейські країни, Канада, Японія та інші, просто розікрадено, розпилено бандами мінідічів-цукерманів під дахом Найпотужнішого Лідора **********. А це немало, а сотні мільярдів доларів США. За мовчання і нерозголошення про ці оборутки американцями, Найвєлічайший підписав договір на всі наші користні копалини. Не чули? Чи Ви звикли тільки ображати тих, хто хоче написати правду? Хіба люди самі вже не бачать, до чого довели країну і їх слугориги і їх прихвостні?
19.11.2025 12:13 Ответить
А чому ти стелиш асфальт і не створюєш екіпажів ?
19.11.2025 12:20 Ответить
Поднимала истребители?! А зачем, можно сажать!!
19.11.2025 11:14 Ответить
Так винищили чи так політали винищувачі?
19.11.2025 12:14 Ответить
 
 