На нарушение Россией воздушного пространства НАТО нужно отвечать силой, - Павел

Нельзя терпеть бесконечные неоднократные нарушения Россией воздушного пространства НАТО, нужен адекватный ответ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ceske Noviny, об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

РФ понимает только силу

Так, президент Чехии и бывший председатель военного комитета Североатлантического альянса считает, что России необходимо продемонстрировать силу. РФ во всем, что она делает, признает только силу, а сдержанность считает слабостью.

В то же время он отмечает, что это не означает, что каждое нарушение воздушного пространства будет наказываться сбиванием самолета. Однако, если Россия продолжит это делать, то, вероятно, это будет необходимо. Павел убежден, что если бы было наоборот, и одна из стран НАТО нарушила бы российское воздушное пространство, Россия не колебалась бы ни минуты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Истребители НАТО в течение прошлой недели трижды поднимались для перехвата самолетов РФ над Балтикой

Павел напомнил, что когда он возглавлял Военный комитет НАТО, Россия неоднократно нарушала воздушное пространство Турции.

"И только после десятого нарушения, которое было явно преднамеренным, это была провокация и Россия проверяла, как далеко она может зайти, турки разозлились и сбили один из российских самолетов. И наступил мир", – рассказал чешский президент.

Несмотря на опасения, что это приведет к эскалации отношений с НАТО, Россия отказалась от дальнейших попыток.

Читайте: Будрис призывает НАТО ввести ротацию ПВО после вторжения самолетов РФ в Литву

Россия испытывает НАТО

"И точно так же россияне испытывают нас сегодня. Они проверяют, как работает противовоздушная оборона отдельных государств, как работает интегрированная система противовоздушной обороны НАТО, насколько мы решительно настроены противостоять ей ради собственной защиты, – отметил Павел.

По его словам, если кто-то проявляет силу и решимость, то имеет российское уважение, если кто-то проявляет сдержанность – россияне воспринимают это как слабость.

Читайте также: НАТО будет сбивать российские самолеты, если они будут представлять угрозу, - Рютте

Дроны РФ над Европой

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что систематические нарушения воздушного пространства стран ЕС российскими дронами являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Европы.

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США уже отправили Украине оружие на первые миллиарды долларов из средств союзников НАТО, - Рютте

10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.

Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.

Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.

Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.

Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения крупных дронов поблизости. Аэропорт также используется как авиабаза военно-воздушных сил Дании.

Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия после появления неизвестных БПЛА в Бельгии: "Весь ЕС находится под угрозой"

Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.

В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.

Также неизвестный дрон был замечен над гидроэлектростанцией недалеко от Рованиеми в Финляндии.

Днем в субботу, 27 сентября, в "Схипхол" – главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.