На порушення Росією повітряного простору НАТО потрібно відповідати силою, - Павел

Не можна терпіти нескінченно неодноразові порушення Росією повітряного простору НАТО, потрібна адекватна відповідь.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ceske Noviny, про це заявив президент Чехії Петр Павел.

РФ розуміє лише силу

Так, президент Чехії і колишній голова військового комітету Північноатлантичного альянсу вважає, що Росії необхідно продемонструвати силу. РФ у всьому, що вона робить, визнає лише силу, а стриманість вважає слабкістю.

Водночас він зауважує, що це не означає, що кожне порушення повітряного простору буде каратися збиттям літака. Однак, якщо Росія продовжить це робити, то, ймовірно, це буде необхідно. Павел переконаний, що якби було навпаки, і одна з країн НАТО порушила б російський повітряний простір, Росія не вагалася б жодної хвилини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Винищувачі НАТО впродовж минулого тижня тричі піднімалися для перехоплення літаків РФ над Балтикою

Павел нагадав, що коли він очолював Військовий комітет НАТО, Росія неодноразово порушувала повітряний простір Туреччини.

"І лише після десятого порушення, яке було явно навмисним, це була провокація і Росія перевіряла, як далеко вона може зайти, турки розлютилися і збили один з російських літаків. І настав мир", – розповів чеський президент.

Попри побоювання, що це призведе до ескалації відносин з НАТО, Росія відмовилася від подальших спроб.

Читайте: Будріс закликає НАТО впровадити ротацію ППО після вторгнення літаків РФ до Литви

Росія випробовує НАТО

"І так само росіяни випробовують нас сьогодні. Вони перевіряють, як працює протиповітряна оборона окремих держав, як працює інтегрована система протиповітряної оборони НАТО, наскільки ми рішуче налаштовані протистояти їй заради власного захисту, – зазначив Павел.

За його словами, якщо хтось проявляє силу і рішучість, то має російську повагу, якщо хтось проявляє стриманість - росіяни сприймають це як слабкість.

Також читайте: НАТО збиватиме російські літаки, якщо вони становитимуть загрозу, - Рютте

Дрони РФ над Європою

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти Європи.

У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.

Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США вже відправили Україні зброю на перші мільярди доларів з коштів союзників НАТО, - Рютте

10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.

Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.

Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.

Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.

Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.

Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія після появи невідомих БпЛА у Бельгії: "Увесь ЄС перебуває під загрозою"

Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.

У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.

Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.

Вдень суботи, 27 вересня,у "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.