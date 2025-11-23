Ворог атакував безпілотниками Дніпро: горить багатоповерхівка, є постраждалі

У ніч на неділю, 23 листопада, у Дніпрі через атаку ворожих безпілотників виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі. Попередньо, є поранені.

Про це повідомив т.в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

"Ворог атакував область безпілотниками. У Дніпрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі. Попередньо, є постраждалі. У Васильківській громаді зайнявся приватний будинок", - йдеться у повідомленні.

Посадовець додав, що деталі уточнюються.

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Нічна атака дронами

Нагадаємо, що ввечері суботи, 22 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

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