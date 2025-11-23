УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9296 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Дніпро
3 080 0

Ворог атакував безпілотниками Дніпро: горить багатоповерхівка, є постраждалі

вибухи, дим

У ніч на неділю, 23 листопада, у Дніпрі через атаку ворожих безпілотників виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі. Попередньо, є поранені.

Про це повідомив т.в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки атаки 

"Ворог атакував область безпілотниками. У Дніпрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі. Попередньо, є постраждалі. У Васильківській громаді зайнявся приватний будинок", - йдеться у повідомленні.

Посадовець додав, що деталі уточнюються. 

Дивіться також: Росіяни атакували Дніпро і три райони Дніпропетровщини: загинула жінка, чоловік - у важкому стані. ФОТО

Нічна атака дронами

Нагадаємо, що ввечері суботи, 22 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Дивіться також: Росіяни влучили у склад Всесвітньої продовольчої програми ООН у Дніпрі. Знищено щонайменше 10 тисяч продуктових наборів. ФОТО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5929) Дніпро (3560) атака (1605) Дніпропетровська область (5102) Дніпровський район (412)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 