Ворог атакував безпілотниками Дніпро: горить багатоповерхівка, є постраждалі
У ніч на неділю, 23 листопада, у Дніпрі через атаку ворожих безпілотників виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі. Попередньо, є поранені.
Про це повідомив т.в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
"Ворог атакував область безпілотниками. У Дніпрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі. Попередньо, є постраждалі. У Васильківській громаді зайнявся приватний будинок", - йдеться у повідомленні.
Посадовець додав, що деталі уточнюються.
Нічна атака дронами
Нагадаємо, що ввечері суботи, 22 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.
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