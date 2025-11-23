Росія запустила ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері суботи, 22 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Де фіксувався рух ворожих дронів?
Декілька груп БпЛА із Сумщини у напрямку Полтавщини, - повідомлялося о 16:05.
Полтавщина: групи БпЛА у напрямку Миргорода, - повідомлялося о 16:26.
Ще група БпЛА із акваторії Чорного моря у бік Одещини/Миколаївщини, - повідомлялося о 16:40.
Миколаївщина: БпЛА повз Березанку на північ, - повідомлялося о 17:08.
Нові групи БпЛА із Сумщини на Полтавщину. Повз Гадяч у напрямку Миргорода, - повідомлялося о 17:58.
Нова група БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини, - повідомлялося о 19:19.
Дніпропетровщина: БпЛА у бік Славгорода, - повідомлялося о 19:29.
О 20:38 ПС повідомляли:
- БпЛА на Запоріжжі курсом на захід (н.п. Малокатеринівка).
- БпЛА на півночі Харківщини курсом на схід.
Група БпЛА на сході Харківщини курсом на захід (н.п. Шевченкове), - повідомлялося о 20:41.
Група БпЛА на Харківщині південним курсом, - повідомлялося о 21:09.
Оновлення щодо руху ворожих дронів
О 22:39 ПС повідомили:
- Група БпЛА Харківщині західним курсом (н.п. Пролісне).
- Нова група БпЛА Донеччині курсом на північ (н.п. Білозерівське, Добропілля).
БпЛА на Запоріжжі курс західний/ південний, - повідомлялося о 22:45.
О 23:21 ПС повідомили:
- Група БпЛА з Чорного моря на північ Одещини.
- Група БпЛА на Дніпропетровщині курсом на північний схід (н.п. Васильківка)
Оновлення
БпЛА з Чорного моря на Одещину (Чорноморське), - повідомлялося о 00:31.
О 01:30 ПС повідомили:
- Група БпЛА з Чорного моря на північ Одещини.
- БпЛА на Сумщині курсом на південь.
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