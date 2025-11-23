УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9653 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників
3 305 13

Росія запустила ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Ввечері суботи, 22 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Де фіксувався рух ворожих дронів?

Декілька груп БпЛА із Сумщини у напрямку Полтавщини, - повідомлялося о 16:05.

Полтавщина: групи БпЛА у напрямку Миргорода, - повідомлялося о 16:26.

Ще група БпЛА із акваторії Чорного моря у бік Одещини/Миколаївщини, - повідомлялося о 16:40.

Миколаївщина: БпЛА повз Березанку на північ, - повідомлялося о 17:08.

Нові групи БпЛА із Сумщини на Полтавщину. Повз Гадяч  у напрямку Миргорода, - повідомлялося о 17:58.

Нова група БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини, - повідомлялося о 19:19.

Дніпропетровщина: БпЛА у бік Славгорода, - повідомлялося о 19:29.

О 20:38 ПС повідомляли:

  • БпЛА на Запоріжжі курсом на захід (н.п. Малокатеринівка).
  • БпЛА на півночі Харківщини курсом на схід.

Група БпЛА на сході Харківщини курсом на захід (н.п. Шевченкове), - повідомлялося о 20:41.

Група БпЛА на Харківщині південним курсом, - повідомлялося о 21:09.

Оновлення щодо руху ворожих дронів

О 22:39 ПС повідомили:

  • Група БпЛА Харківщині  західним курсом (н.п. Пролісне).  
  • Нова група БпЛА Донеччині  курсом на північ (н.п. Білозерівське, Добропілля).

БпЛА на Запоріжжі курс західний/ південний, - повідомлялося о 22:45.

О 23:21 ПС повідомили:

  • Група БпЛА з Чорного моря на північ Одещини.
  • Група БпЛА на Дніпропетровщині курсом на північний схід (н.п. Васильківка)

Оновлення

БпЛА з Чорного моря на Одещину (Чорноморське), - повідомлялося о 00:31.

О 01:30 ПС повідомили:

  • Група БпЛА з Чорного моря на північ Одещини.
  • БпЛА на Сумщині курсом на південь.

Читайте також: Ворог бив "Іскандером" та 104 БпЛА. Знешкоджено 89 дронів, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник БпЛА (5929) атака (1605) Повітряні сили (3450)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Тільки що.
РФ накрила Запоріжжя масованим вогнем із РСЗВ «Град»: вдарили по супермаркету та житловій багатоповерхівці, - ОВА.
За попередніми даними, кількість постраждалих є значною.

***..., скільки ще зеля буде робити з українців терпіл?
Де негайний удар у відповідь з РСЗО по Білгороду?
показати весь коментар
22.11.2025 21:36 Відповісти
+2
https://www.youtube.com/watch?v=EkeH8rzQa18
Там далі цікавіше.
Ведучий: Ви такі цифри називаєте. 500 000. Ви впевнені, що це так? Тобто 500 000 вбитих у нас.
Івченко: Так. Ну, я вам образно сказав. Ну я рахую, що ці цифри можуть бути більше.
Пиши одразу мільйон, як китайці казали. Чого їх, тих хохлів, жаліти.
показати весь коментар
22.11.2025 21:48 Відповісти
+1
- Эй, официант! Ну, я понимаю, вино - 20, салат - 10, обед - 30. Но что это за "получилось - 60" и "ИТОГО - 120"?
- Ну, значит, не получилось.
показати весь коментар
23.11.2025 12:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ти коли і чічей сосеш, губою трясеш? Відос можеш скинути, що все делаешь па великаму?
показати весь коментар
22.11.2025 21:19 Відповісти
Яка страна, такі й гєроі.
показати весь коментар
22.11.2025 21:22 Відповісти
Ти праваславний дибіл?
показати весь коментар
22.11.2025 21:20 Відповісти
STFU
показати весь коментар
22.11.2025 21:21 Відповісти
На ТВ "Суперпозиція" член комітету по нац.обороні і без. Івченко повідомив, що у ВСУ загинуло 500 тис.вояк і стільки поранено.
показати весь коментар
22.11.2025 21:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EkeH8rzQa18
Там далі цікавіше.
Ведучий: Ви такі цифри називаєте. 500 000. Ви впевнені, що це так? Тобто 500 000 вбитих у нас.
Івченко: Так. Ну, я вам образно сказав. Ну я рахую, що ці цифри можуть бути більше.
Пиши одразу мільйон, як китайці казали. Чого їх, тих хохлів, жаліти.
показати весь коментар
22.11.2025 21:48 Відповісти
Що тут цікавішого, у людей горе, а ти з своїми китайцями і мільйонами.(((
показати весь коментар
23.11.2025 12:03 Відповісти
- Эй, официант! Ну, я понимаю, вино - 20, салат - 10, обед - 30. Но что это за "получилось - 60" и "ИТОГО - 120"?
- Ну, значит, не получилось.
показати весь коментар
23.11.2025 12:35 Відповісти
Тільки що.
РФ накрила Запоріжжя масованим вогнем із РСЗВ «Град»: вдарили по супермаркету та житловій багатоповерхівці, - ОВА.
За попередніми даними, кількість постраждалих є значною.

***..., скільки ще зеля буде робити з українців терпіл?
Де негайний удар у відповідь з РСЗО по Білгороду?
показати весь коментар
22.11.2025 21:36 Відповісти
Били "Буревієм", поки русняві РУКи його не спалили.
показати весь коментар
22.11.2025 21:50 Відповісти
На цьому етапі справжня новина була б такою: сьогодні ввечері Росія не здійснювала жодних атак безпілотників.
показати весь коментар
23.11.2025 00:20 Відповісти
 
 