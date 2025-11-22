Ворог бив "Іскандером" та 104 БпЛА. Знешкоджено 89 дронів, - Повітряні сили

У ніч на 22 листопада (з 19:00 21 листопада) противник атакував Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, та 104-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 65 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Чи є влучання?

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - наголосили у Повітряних силах.

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