Ворог бив "Іскандером" та 104 БпЛА. Знешкоджено 89 дронів, - Повітряні сили
У ніч на 22 листопада (з 19:00 21 листопада) противник атакував Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, та 104-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 65 із них - "шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Чи є влучання?
Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - наголосили у Повітряних силах.
Будь ласка, зачекайте...
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