Атака на Одещину: двоє постраждалих, призупинено роботу митного пункту "Орлівка". ФОТОрепортаж

Вночі російські війська завдали масованого удару по Одещині. Пошкоджено фасади, дахи адміністративних будівель, є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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Внаслідок російської атаки зафіксовано пошкодження об’єктів цивільного призначення. Пошкоджено фасади, дахи та скління адміністративних будівель. На автостоянці пошкоджень зазнали 11 вантажних авто.

"Попередньо, двоє людей постраждало. Їм надається необхідна медична допомога", - зазначив Кіпер.

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Пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією призупиняє роботу

За інформацією Державної митної служби України, вночі ворожий безпілотник атакував пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією. Пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу.

"Міжнародний пункт пропуску Орлівка тимчасово призупиняє роботу. Наразі здійснюються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків.

Просимо для перетину кордону скористатися іншими найближчими пунктами пропуску", - зазначили у митній службі.

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Наслідки удару РФ











