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Новини Фото Обстріли Одещини
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Атака на Одещину: двоє постраждалих, призупинено роботу митного пункту "Орлівка". ФОТОрепортаж

Вночі російські війська завдали масованого удару по Одещині. Пошкоджено фасади, дахи адміністративних будівель, є постраждалі.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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Внаслідок російської атаки зафіксовано пошкодження об’єктів цивільного призначення. Пошкоджено фасади, дахи та скління адміністративних будівель. На автостоянці пошкоджень зазнали 11 вантажних авто.

"Попередньо, двоє людей постраждало. Їм надається необхідна медична допомога", - зазначив Кіпер.

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Пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією призупиняє роботу

За інформацією Державної митної служби України, вночі ворожий безпілотник атакував пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією. Пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу.

"Міжнародний пункт пропуску Орлівка тимчасово призупиняє роботу. Наразі здійснюються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків.

Просимо для перетину кордону скористатися іншими найближчими пунктами пропуску", - зазначили у митній службі.

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Наслідки удару РФ 

Масований удар по півдню Одещини: пошкоджено цивільні об’єкти та авто
Масований удар по півдню Одещини: пошкоджено цивільні об’єкти та авто

Одеська область під обстрілом: пошкоджено будівлі та авто, є постраждалі
Одеська область під обстрілом: пошкоджено будівлі та авто, є постраждалі
Одеська область під обстрілом: пошкоджено будівлі та авто, є постраждалі
Одеська область під обстрілом: пошкоджено будівлі та авто, є постраждалі

Автор: 

безпілотник БпЛА (5924) обстріл (34335) Одеса (5847) Одеська область (4094) митниця (1944) Одеський район (643)
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А чого Україна не обстрілює прикордонні і митні пункти россійських фашистів? деркач, міндич і ермак зеле не дозволяють чи сам *****?
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22.11.2025 14:01 Відповісти
які саме? з Естонією чи Фінляндією? і в чому військовий сенс?
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22.11.2025 21:01 Відповісти
Неважливо . Можно з Білорусью, можна з Грузією, можна з іншими країнами руйнувати рашистські КПП. Війсковий сенс тут такий що якщо їх прикордоннні і митні КПП руйнувати то по перше це буде симетрична відповідь, а по друге може менше буде обстрилів наших КПП на кордоні.
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23.11.2025 12:10 Відповісти
 
 