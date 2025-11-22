Росія обстріляла Дніпропетровщину дронами та артилерією: є постраждала та руйнування інфраструктури
Ворог продовжує атаки на Дніпропетровську область, використовуючи безпілотники та артилерію, що призводить до руйнувань і травм серед цивільного населення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко.
Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Павлоградський, Нікопольський та Синельниківський райони.
Основні наслідки обстрілів
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Вербківська громада(Павлоградський район): російські безпілотники спричинили пожежу та понівечили інфраструктуру громади.
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Дубовиківська громада (Синельниківський район): постраждала 57-річна жінка, пошкоджено соціальний заклад та лінію електропередач.
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Нікопольський район: артилерійські та FPV-дронові обстріли вразили Нікополь, Покровську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Горів приватний будинок, постраждала цивільна інфраструктура.
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