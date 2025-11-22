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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Росія обстріляла Дніпропетровщину дронами та артилерією: є постраждала та руйнування інфраструктури

Російські атаки на Дніпропетровщину: безпілотники та артилерія завдали руйнувань

Ворог продовжує атаки на Дніпропетровську область, використовуючи безпілотники та артилерію, що призводить до руйнувань і травм серед цивільного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко.

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Минулої доби під ворожим вогнем опинилися  Павлоградський, Нікопольський та Синельниківський райони.

Основні наслідки обстрілів

  • Вербківська громада(Павлоградський район): російські безпілотники спричинили пожежу та понівечили інфраструктуру громади.

  • Дубовиківська громада (Синельниківський район): постраждала 57-річна жінка, пошкоджено соціальний заклад та лінію електропередач.

  • Нікопольський район: артилерійські та FPV-дронові обстріли вразили Нікополь, Покровську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Горів приватний будинок, постраждала цивільна інфраструктура.

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Автор: 

обстріл (34335) Нікополь (1555) Дніпропетровська область (5099) Нікопольський район (788) Павлоградський район (153) Синельниківський район (551)
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