Росія обстріляла Дніпропетровщину дронами та артилерією: є постраждала та руйнування інфраструктури

Ворог продовжує атаки на Дніпропетровську область, використовуючи безпілотники та артилерію, що призводить до руйнувань і травм серед цивільного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко.

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Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Павлоградський, Нікопольський та Синельниківський райони.

Основні наслідки обстрілів

Вербківська громада(Павлоградський район): російські безпілотники спричинили пожежу та понівечили інфраструктуру громади.

Дубовиківська громада (Синельниківський район): постраждала 57-річна жінка, пошкоджено соціальний заклад та лінію електропередач.

Нікопольський район: артилерійські та FPV-дронові обстріли вразили Нікополь, Покровську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Горів приватний будинок, постраждала цивільна інфраструктура.

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