РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8885 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
403 0

Россия обстреляла Днепропетровскую область дронами и артиллерией: есть пострадавшие и разрушения инфраструктуры

Российские атаки на Днепропетровскую область: беспилотники и артиллерия нанесли разрушения

Враг продолжает атаки на Днепропетровскую область, используя беспилотники и артиллерию, что приводит к разрушениям и травмам среди гражданского населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Павлоградский, Никопольский и Синельниковский районы.

Основные последствия обстрелов

  • Вербковская громада (Павлоградский район): российские беспилотники вызвали пожар и повредили инфраструктуру общины.

  • Дубовиковская громада (Синельниковский район): пострадала 57-летняя женщина, повреждены социальное учреждение и линия электропередач.

  • Никопольский район: артиллерийские и FPV-дроновые обстрелы поразили Никополь, Покровскую, Марганецкую и Червоногригоровскую громады. Горел частный дом, пострадала гражданская инфраструктура.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне били по трем районам Днепропетровщины. В Никопольском районе двое погибших и пятеро раненых. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (30585) Никополь (1251) Днепропетровская область (4728) Никопольский район (533) Павлоградский район (99) Синельниковский район (351)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 