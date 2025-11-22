Россия обстреляла Днепропетровскую область дронами и артиллерией: есть пострадавшие и разрушения инфраструктуры
Враг продолжает атаки на Днепропетровскую область, используя беспилотники и артиллерию, что приводит к разрушениям и травмам среди гражданского населения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко.
За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Павлоградский, Никопольский и Синельниковский районы.
Основные последствия обстрелов
-
Вербковская громада (Павлоградский район): российские беспилотники вызвали пожар и повредили инфраструктуру общины.
-
Дубовиковская громада (Синельниковский район): пострадала 57-летняя женщина, повреждены социальное учреждение и линия электропередач.
-
Никопольский район: артиллерийские и FPV-дроновые обстрелы поразили Никополь, Покровскую, Марганецкую и Червоногригоровскую громады. Горел частный дом, пострадала гражданская инфраструктура.
