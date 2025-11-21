Россияне били по трем районам Днепропетровщины. В Никопольском районе двое погибших и пятеро раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 21 ноября российские войска нанесли удары по населенным пунктам Никопольского, Криворожского и Павлоградского районов Днепропетровщины, вследствие чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
Весь день враг бил по Никопольщине беспилотниками и артиллерией. Взрывы раздавались в Никополе, Покровской, Марганецкой, Мировской, Червоногригоровской громадах.
В результате атак погибли два мужчины – 66 и 64 лет. Пострадали пять человек, двое из которых – госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Загорелось фермерское хозяйство. Там уничтожены тонны лука. Горел и частный дом. Оба пожара потушены.
Повреждены инфраструктура, 4 многоквартирных и 7 частных домов, еще один – разрушен. Повреждены 5 хозяйственных построек, гараж, магазин, автомобиль, линии электропередач и газопровод.
Криворожский район
На Криворожье агрессор наносил удары по Зеленодольской и Грушевской громадам. Применил беспилотники. Повреждена инфраструктура.
Павлоградский район
Враг направил БПЛА на Павлоградский район. Последствия уточняются.
Последствия обстрелов
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таких масштабів , що Украіна ще не бачила !!