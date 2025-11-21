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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне били по трем районам Днепропетровщины. В Никопольском районе двое погибших и пятеро раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 21 ноября российские войска нанесли удары по населенным пунктам Никопольского, Криворожского и Павлоградского районов Днепропетровщины, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

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Никопольский район

Весь день враг бил по Никопольщине беспилотниками и артиллерией. Взрывы раздавались в Никополе, Покровской, Марганецкой, Мировской, Червоногригоровской громадах.

В результате атак погибли два мужчины – 66 и 64 лет. Пострадали пять человек, двое из которых – госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Загорелось фермерское хозяйство. Там уничтожены тонны лука. Горел и частный дом. Оба пожара потушены.

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Повреждены инфраструктура, 4 многоквартирных и 7 частных домов, еще один – разрушен. Повреждены 5 хозяйственных построек, гараж, магазин, автомобиль, линии электропередач и газопровод.

Криворожский район

На Криворожье агрессор наносил удары по Зеленодольской и Грушевской громадам. Применил беспилотники. Повреждена инфраструктура.

Павлоградский район

Враг направил БПЛА на Павлоградский район. Последствия уточняются.

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Последствия обстрелов

Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области

Автор: 

обстрел (32974) Никополь (1392) Днепропетровская область (5278) Криворожский район (378) Никопольский район (784) Павлоградский район (151)
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Де наші удари у відповідь по містах ворога?
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21.11.2025 19:13 Ответить
ЗЕрмак потужно б'є.
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21.11.2025 19:22 Ответить
Кілька днів тому президент наказав захистити Нікопольщіну від безкарних обстрілів й дронових атак!Результат бачимо!
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21.11.2025 19:27 Ответить
Захист був- клоуни своїми прутнями грали і знімали відосики. А ви чого чекали від клоунів?
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21.11.2025 19:29 Ответить
При владі в нашій краіні одні популісти , брехуни і злодії
таких масштабів , що Украіна ще не бачила !!
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21.11.2025 23:04 Ответить
 
 