РФ нанесла удары по энергетическим объектам в нескольких областям: есть отключения электроэнергии в Харьковской и Днепропетровской, - Минэнерго
В ночь на пятницу Россия атаковала энергетическую инфраструктуру в нескольких областях Украины.
Об этом сообщило Министерство энергетики, передает Цензор.НЕТ.
В результате ударов на утро зафиксированы отключения электроэнергии потребителей в Харьковской и Днепропетровской областях. На поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы.
Как и предупреждалось накануне, в пятницу по всей территории Украины действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для бизнеса и промышленности - с 00:00 до 23:59. В "Укрэнерго" уточнили, что на этот раз одновременно применяются от 2 до 4 очередей вместо ранее объявленных 2,5-4.
Из-за непогоды обесточенными остаются также 17 населенных пунктов в Николаевской области.
"Восстановление электроснабжения всех обесточенных потребителей ожидается до конца суток", - сообщили в Министерстве энергетики.
Что предшествовало?
Россияне за прошедшие сутки КАБами и беспилотниками атаковали Харьков и 5 населенных пунктов области. Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.
Силы РФ нанесли удары БПЛА, КАБами и артиллерией по Днепру, Павлограду, Синельниковскому и Никопольскому районам, ранены трое мужчин, повреждены дома и хозяйственные объекты.
