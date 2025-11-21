РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10809 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
428 6

РФ нанесла удары по энергетическим объектам в нескольких областям: есть отключения электроэнергии в Харьковской и Днепропетровской, - Минэнерго

енергетика

В ночь на пятницу Россия атаковала энергетическую инфраструктуру в нескольких областях Украины.

Об этом сообщило Министерство энергетики, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате ударов на утро зафиксированы отключения электроэнергии потребителей в Харьковской и Днепропетровской областях. На поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы.

Как и предупреждалось накануне, в пятницу по всей территории Украины действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для бизнеса и промышленности - с 00:00 до 23:59. В "Укрэнерго" уточнили, что на этот раз одновременно применяются от 2 до 4 очередей вместо ранее объявленных 2,5-4.

Из-за непогоды обесточенными остаются также 17 населенных пунктов в Николаевской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вадефуль, Виткофф и Фидан обсудили войну в Украине: Атаки на энергетику должны немедленно прекратиться

"Восстановление электроснабжения всех обесточенных потребителей ожидается до конца суток", - сообщили в Министерстве энергетики.

Что предшествовало?

Россияне за прошедшие сутки КАБами и беспилотниками атаковали Харьков и 5 населенных пунктов области. Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.

Силы РФ нанесли удары БПЛА, КАБами и артиллерией по Днепру, Павлограду, Синельниковскому и Никопольскому районам, ранены трое мужчин, повреждены дома и хозяйственные объекты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала энергетические объекты в четырех областях: применяют отключения по всей стране, - Минэнерго

Автор: 

энергетика (2845) Минэнерго (450) Днепропетровская область (4728) Харьковская область (1913)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо там Зеля маскву обещал обесточить Хламінгамі!
показать весь комментарий
21.11.2025 11:43 Ответить
ФлаМіндічамию
І туди вже політіло. Двушичка.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:53 Ответить
Ворог знищує нашу енергетику і жодної реакції ні влади, ні світу і жодної відповіді по рф.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:45 Ответить
ще відкрийте пункт стійкості для народа і з/п відпрацювали
показать весь комментарий
21.11.2025 11:48 Ответить
Зельцман, коли оті твої ФлаМіндічі полетять на Москву? Чи туди тільки двушічка залетає?
показать весь комментарий
21.11.2025 11:51 Ответить
А що, Зеленський своїми банд-формуваннями міндічей і цукерманів не захистив енергетику? А так обіцяв, а так старався. А що ж нас чекає попереду?
показать весь комментарий
21.11.2025 11:53 Ответить
 
 