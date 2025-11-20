РУС
Россия атаковала энергетические объекты в четырех областях: применяют отключения по всей стране, - Минэнерго

В ночь на 20 ноября российские войска осуществили массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает Цензор.НЕТ.

Под удар попали объекты в Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Сейчас на местах работают ремонтные бригады, продолжаются восстановительные работы.

В Минэнерго подчеркнули, что 20 ноября графики почасовых отключений, а также ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса действуют в течение суток во всех регионах страны.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - заявили в ведомстве.

Что предшествовало?

  • В Черниговском районе вражеский беспилотник попал в энергетический объект, что привело к частичным повреждениям.
  • Утром враг нанес удар по Лозовскому району в Харьковской области. В результате попадания БПЛА повреждены электросети.
  • Силы РФ нанесли удары БПЛА, КАБами и артиллерией по Днепру, Павлограду, Синельниковскому и Никопольскому районам.

найстійкіші і найнезламніші зелені потвори, ми цю брехню чуємо від вас вже четвертий рік
20.11.2025 11:00 Ответить
Ага, от тільки неадекватні графіки відключень вже були оприлюднені 19 листопада ввечері.
20.11.2025 11:21 Ответить
А де реляції шо все збито ?
20.11.2025 11:24 Ответить
 
 